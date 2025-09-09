「台東鋼鐵人」陳國益 冷核融合技術突破論文上Nature期刊

挺過所有的外界攻擊，陳國益擁有的不只是耐心及對目標的執著，更有強大的心理素質方能走上這一步。（陳國益提供）

2025/09/09 14:11

〔記者劉人瑋／台東報導〕冷核融合的發現，重點在以氘為點燃的重點但實驗卻失敗了，因此幾年後發現重點不是以氘用在點燃的用途，而是以氘作為控制用途，所以研究重點從本來以氘為點燃的方向轉向以氘為控制的方向而融合化學的技術。而近期在國際期刊Nature上發表的論文，是由英屬哥倫比亞大學實驗室發布，第一作者是有「台東鋼鐵人」之稱的陳國益。

陳國益把氘導入電漿推進器，並在雷鳥反應爐內再用高電壓將氘電漿直接注入金屬靶材，這也是半導體中的「摻雜」技術，接著再以中子撞擊產生融反應，雖然雷鳥反應爐效率不高，但研究重點是這個發現在於核物理與化學方法的交互使用，是一個在方法學上的突破應用，而未來想產生冷核融合亦可遁著此法進行。

台南人陳國益同時也是台東大學畢業生，十年前就有這個構想，當時還因生出了「類似」核反應爐的電漿「玩具」上了媒體，由於這個產生電漿的極小型器具，與當時正紅的電影「鋼鐵人」胸口中的小型反應爐外型概念神似，陳就被稱作「台東鋼鐵人」，但他同時卻又被數以萬計的酸民炮轟，經過多年進修，陳國益到了溫哥華的英屬哥倫比亞大學實驗室中，拿出來的還是2014年自己大一時製作的東西，有些設備還是從台南老家搬到溫哥華。

當溫哥華的同事見到陳國益以大一時製作的設備再套上現今的設備就發出中子訊號時無不興奮。其實這也反應出，當年陳國益大一時就極有可能產出核子設施，只是當時沒有設備足以測驗，當年酸民的攻擊根本是胡攪蠻纏，甚至，原能會原本還想以其沒有足夠的安全防護對其開罰，但最終不知是想「網開一面、鼓勵科學」，或是根本不相信一個大學生能做出核反應而不了了之。

如今的陳國益不僅以大一時的構想架起「雷鳥反應爐」，實驗方法還加上台灣的半導體技術，最後在著名的國際期刊Nature受採用並發表，還有許多學校試著與陳國益接觸。陳國益一路走來挺過酸民批評，在國外還忍受3年學術霸凌，自己因此需要心理治療，努力的成果被霸凌者罵「你這廢物！」，轉頭又把陳國益的成果當成自己的所得向上級發表，想不到被團隊負責人一問三不知，關建問題全是「你問陳國益」，一查才發現霸凌者根本沒做重要實驗還翹班，實驗出爐後還要求「陳國益口述，自己撰寫」，因此這位霸凌者也被開除，一年多以來連工作也找不到，陳國益成了論文的第一作者。

陳國益說，自己會常上許多平台，例如PTT或臉書說明自己的理念與發現，但是當然許多人不見得認同或理解，自己也無法一直解釋，只能用實作來告訴大家「我是正確的」，「連我媽媽都以為我唸護理系，也不知道我的論文上期刊」。這是台東「復仇者」與酸民之間的對決，但對他來說，最重要的是自己的理想，加上這十年來所學的融合驗證了十年前的構想正確，同時為冷核融合帶來新技術。

陳國益與其雷鳥反應爐及設備。（陳國益提供）

台灣沒有足夠的養份，陳國益發現國外團隊需要自己的技術又與自己理念相符、一拍即合。（陳國益提供）

