台南YouBike突破1000萬人次 幸運騎士可獲5000元禮券

2025/09/09 13:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市公共自行車YouBike2.0今（9）日寫新紀錄！上午6點36分正式突破第1000萬人次騎乘。南交通局宣布，第1000萬人次幸運騎士可獲得價值5000元禮券，前後兩位「擦身而過」的幸運兒另有獎勵，究竟是外地遊客還是本地通勤族，讓網友直呼「超好奇！」

台南自2023年2月啟用YouBike2.0以來，短短2年半即突破千萬人次，顯示市民高度接受度與使用熱度。交通局指出，這不僅展現共享單車的便捷，也象徵南市推動綠色運具成果。為慶祝里程碑，交通局與微笑單車公司合作，不僅贈送禮券給幸運騎士，還在「YouBike南台灣粉絲團」與官網推出抽獎活動，邀市民同樂。

南市近年積極建置YouBike系統，2年間已設置615處站點，遍佈全市37行政區，達成「區區有YouBike」的目標。目前全市投入約6200輛公共自行車，其中包含900輛電輔車YouBike 2.0E，年底前還將新增10處站點，服務能量持續擴張。

交通局長王銘德表示，目前站點多設於交通節點（如台鐵車站、轉運站）、學校社區與觀光景點，未來將依市民需求持續盤點，逐步擴點增車，讓公共自行車成為市民日常最佳移動選擇。

為鼓勵使用，持TPass通勤月票可享不限車種前30分鐘免費；台南市民卡享YouBike 2.0全時段半價、使用YouBike 2.0E電輔車，每30分鐘再補助10元。

消息一出，不少網友留言響應：「連我阿母都知道YouBike越來越方便」、「路上真的很多YouBike，我特別愛用電動的」、「讚！但也要加速打造保護型自行車道，讓學生和上班族更安心騎乘」、「期盼沙崙國際高中早日設站，高中生們等很久了！」

台南市公共自行車YouBike2.0今日正式衝上1000萬人次騎乘。（圖擷自台南市長黃偉哲臉書）

