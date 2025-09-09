不怕40度高溫 屏東奇異果上市了

在屏東平地種植的奇異果，一斤約250元。（記者羅欣貞攝）

2025/09/09 13:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕天氣熱如屏東，也能種奇異果，果農黃漢德在鹽埔鄉以草生栽培方式，種植「旗山一號」奇異果，網室種植可耐到高溫攝氏40度，目前果園內結實纍纍，內行的消費者已經開搶，迫不及待要品嚐在地出產的奇異果，產季到10月初。

鹽埔鄉農民黃漢德表示，他種的是旗山一號，其根部愛水又怕水，很容易來一個淹水就死掉了，所以他在園裡的溝渠都是深挖；「奇異果的絨毛越少，就表示成熟度越高」，再來就是看果實的厚度，果實越厚它裡面的果肉會越多越好吃，產季8月初到10月初。

奇異果為雌雄異株果樹，黃漢德說，以他所栽種的其中一塊3分地果園來說，雄株種25棵、雌株約100棵左右，每棵雌株保持200顆到250顆的產量風味最佳，一顆重量約80克到100克，雙胞胎異形果會更重，他個人喜歡小顆一點，甚至小到60克，因為風味濃縮，更好吃，因為皮薄，敢吃皮的話，用菜瓜布刷一刷就可以直接連皮吃。

一般進口的奇異果，台灣就有原生種，就叫獼猴桃，「旗山一號」是由旗山農友吳典祐從種子開始培育，經多年試驗育種成功，並將此適合平地的耐熱品種供農民種植，目前全台約種5公頃，高屏地區僅有屏縣鹽埔鄉黃漢德、內埔鄉潘瑞文等2位農友大規模種植。

育種者吳典祐說，以前的奇異果只能在山上種，但在山上就會有一些水土保持及運輸成本的問題，如今在平地種植，生長成本會比在山上低一些；進口的奇異果大概6至7分熟就要採收，在國內可放到10分熟再採收，香氣跟甜度還有口感都會略勝。

鹽埔鄉農民黃漢德種植奇異果，目前正值採收期。（記者羅欣貞攝）

