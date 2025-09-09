疫情時忙到沒時間洗衣服 羅一鈞接署長謝家人支持

疾管署長羅一鈞（右一）及其父母。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今日舉行卸任、新任署長暨宣誓典禮，羅一鈞正式接任署長，他提到，他沒有當醫師，反而進入公職、參與防疫，非常感謝父母全力支持，並體諒他在工作上的忙碌，希望任內也能讓防疫團隊都獲得家人認同與支持，安心在崗位上全力以赴。

衛福部長石崇良出席典禮、致詞時提到，羅一鈞在疫情期間，作為醫療應變組副組長，提供當初作為組長的他眾多幫助，並作為「防疫五月天」的一員，陪伴民眾度過艱困的日子，他也開玩笑說，只是羅一鈞接下來又要繼續忙碌，恐怕「以後衣服又要拜託羅媽媽了。」

羅一鈞坦言，新冠疫情期間，他很慶幸爸媽願意體諒他這個「三過家門而不入」的兒子，沒辦法見到人，只能天天在電視上看到，當他忙到連洗衣服都成問題時，父親還買了一台洗脫烘的洗衣機給他，接下來忙碌起來，「洗衣服不用再拜託我媽媽了」。

此外，今日羅父、羅母也親赴典禮現場觀禮，羅一鈞說，相信防疫團隊都和他一樣，有家人的後援才能撐過漫長的3年疫情，當初他從醫師轉任政府官員，其實也很需要父母親的諒解與支持，希望未來在他的任內，防疫團隊也能繼續得到家人的認可與協助，讓同仁能繼續安心留在崗位上。

羅一鈞強調，唯有更多的人才加入，才能讓防疫團隊一棒接一棒，繼續薪火相傳，把防疫經驗傳承下去，他在疾管局、疾管署前後歷經17年，也要感謝許多貴人與專家、前輩的幫助，如今成為疾管署成立以來最年輕的署長，也希望能繼續發揮專業團隊的強大戰力，並獲得各路專家建言，讓防疫團隊持續修正前進。

