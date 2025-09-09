民間檢核台灣NDC3.0草案 批3項不及格2項待進步

環保團體檢視台灣NDC3.0草案，認為有3個面項不及格，包含淨零路徑、減量策略、治理機制，眾人疾呼：「2035減一半、減災保台不擺爛」。（記者吳柏軒攝）

2025/09/09 13:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕各國為了因應氣候變遷，依據《巴黎協定》承諾提出國家自訂貢獻（NDC），環境部今（9日）舉辦台灣NDC3.0草案座談會，環團也檢視目前內容，提出5大面項檢核，其中3項不及格，包含淨零路徑、減量策略、治理機制等，而氣候政策與公正轉型這2個面向也有待進步，高呼：「2035減一半、減災保台不擺爛」。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，NDC3.0雖較前2次進步，但仍有不足之處，其中最嚴重是減量目標不符合淨零路徑，根據美國實驗室模型分析，台灣2035減量目標需52％才符合淨零，但NDC3.0僅減量36到40％；其次，關鍵排放部門也無具體減量目標與策略，包含化石燃料汰除、製造部門減排等；更缺乏當責的治理機制。

台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏指出，台灣太陽光電已失去民心，政府還設定未來5年內新增10GW地面光電、近1萬公頃新開發量，是既有地面光電總和的2倍，恐讓社會難以想像，過去很多案場直到施工民眾才知道，行政院、經濟部也只亡羊補牢說將來在籌設階段加開1場公開說明會，呼籲未來應提出土地複合利用典範，並讓地方政府參與，才能支持在地綠電發展並受益。

地球公民基金會專員葉品咸表示，NDC3.0草案對鋼鐵、石化及水泥業等難減排產業提出政策工具，卻忽略產業未來10年增碳投資，建議應強化製造部門製程脫煤，導入低碳轉型期程，強化產業減碳動能。

主婦聯盟環境保護基金會專員唐偉傑說，政府應將「中央－地方－社區」的多層級治理機制寫進NDC3.0草案，尤其地方政府在氣候政策扮演關鍵角色，如英國、加拿大等皆有明確參與機制，並強化資訊公開與回應機制，也建立防災型微電網等。

環境權保障基金會研究員湯琳翔認為，NDC3.0草案具體承諾提升2035年碳定價，但目前國內碳費1公噸僅300元，還有優惠費率及免徵額度等，要達2050淨零，國外研究台灣2035年碳價需每噸300美金（約9千台幣），國內學者王寶貫、蕭代基也建議每噸碳價4576元，台灣NDC也應拉高碳價，才有動力讓產業淨零，並處理鋼鐵、石化等難減排產業。

