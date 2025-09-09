不是今天！ 南投縣重陽節敬老禮金 10/15起發放

南投縣政府將從10月15日起發放敬老禮金，圖為往年縣長許淑華造訪縣內人瑞，致贈1萬元禮金情形。（南投縣政府提供）

2025/09/09 13:17

〔記者張協昇／南投報導〕 今天國曆9月9日，但並不是重陽節，因為重陽節指的是農曆9月9日，今年因閏6月，所以重陽節會落在國曆10月29日星期三，南投縣政府社會及勞動局表示，今年南投縣重陽節敬老禮金預計自10月15日起至11月12日止發放，55歲至64歲原住民，每人發放500元；65歲至99歲長者，每人發放1000元；百歲以上人瑞，則每人發放1萬元禮金。

南投縣政府社會及勞動局指出，經統計，南投縣55至64歲原住民共3615人、65至99歲長者有10萬7784人，自10月15日起，可選擇領現金或申請匯款方式領取，選擇領取現金者，可依通知到指定地點領取或由各村里幹事、村里長到府致送；申請匯款方式領取者，則須先填寫匯款申請書。

至於今年縣內百歲人瑞共有135人，將由縣長許淑華或社會及勞動處長林志忠等人一一親自造訪，當面致贈每位1萬元敬老金及禮品，今年正好滿百歲的人瑞還可獲總統敬老狀。

