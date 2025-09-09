為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    獨家》衛福部續推「重點科別培育公費醫師計畫」 清大、中山及中興明年名額小增

    衛福部長石崇良（中）決定繼續推動「重點科別培育公費醫師計畫」，並核定9所大學115學年可招公費生名額。（記者林志怡攝）

    2025/09/09 13:19

    〔記者林曉雲／台北報導〕衛福部長石崇良將續辦「重點科別培育公費醫師計畫」，核定9個大學明年8月起之115學年可招收公費生，其中最受關注的國立清華大學、中山大學及中興大學的學士後醫學系，115學年將各可招30名公費生，相較114學年3校各增加7個名額。

    教育部今（9）日證實，已收到衛福部的函文告知，將趕得上9月中下旬，教育部對各大學115學年招生名額的核定作業。

    據悉，石崇良非常了解清大、中山及中興三校的學士後醫學系，係配合衛福部重點科別公費醫師培育之需求而設，上任之後即在行政院長卓榮泰的支持下，與教育部長鄭英耀有良好的共商互動，在國家整體考量下，作出繼續推動培育重點科別公費醫師計畫的決定，止息之前的紛爭。

    衛福部重點科別培育公費醫師制度計畫第2期是110學年至114學年，之前衛福部曾打算中止該計畫，據指出，因石崇良決定繼續推動重點科別培育公費醫師計畫，衛福部已核配共9個大學於115學年可招收重點科別的公費生名額，其中清大、中山及中興三校是學士後醫學系，另6校則是學士醫學系。

