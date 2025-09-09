為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國研院打造HUZU平台 助新創產業用AI寫計畫報告書

    國研院推互助平台，讓新創產業可快速產出計畫報告書。（記者楊媛婷攝）

    國研院推互助平台，讓新創產業可快速產出計畫報告書。（記者楊媛婷攝）

    2025/09/09 13:15

    〔記者楊媛婷／台北報導〕新創產業站穩腳步已不易，若還要耗費大把時間在文件撰寫，更會傷害競爭力，國科會轄下的國家實驗研究院今（9日）發布「新型態產學互助創新平台（簡稱HUZU（互助）平台）」，只要輸入指令，就可輔助撰寫新創商業計畫書，分析學研技術與商業需求，並協助產學人才媒合。

    自2013年起開始推動「創新創業激勵計畫」的國研院科政中心，輔導超過4600位創業青年、近1千個新創團隊，促成550家新創公司成立，募資總額達125億元，科政中心主任黃錫瑜表示，經接受輔導團隊同意，科政中心將這些過去遞案時的資料轉為素材庫，並系統化AI訓練後成為平台，讓使用者可以透過輸入指令就可以輕鬆產出計畫書，有使用該平台的新創企業分享，該系統可30分鐘就產出報告，省去過於繁複的文書工作，可將力氣投入在產品研發與優化。

    黃錫瑜表示，該平台HUZU內建AI演算法，使用技術與專利資料庫來比對分析企業所提出的產業需求，再轉譯為學術界熟悉的技術關鍵字與專利分類號，系統工具還能自動比對全台超過12萬名學研人才的研究專利及文獻，可讓企業迅速找到具備合作潛力的人才，顯著提升產學媒合效率與精準度。

    黃錫瑜表示，因為算力等緣故，目前該平台主要開放給學界使用，希望有助於學界的技術盡快落地，未來會進一步推廣到民間企業。

