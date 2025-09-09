斗六文旦品質評鑑 評審：今年要找好文旦只有斗六

2025大斗六文旦品質評鑑不少果農及農民到現場觀看。（記者黃淑莉攝）

2025/09/09 13:08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025斗六文旦節系列活動重頭戲之一「大斗六地區文旦品質評鑑」今（9）日登場，共有70組果農參加，評審團長嘉義大學園藝系名譽教授呂明雄指出，受颱風影響，今年外皮差一點，整體口感、糖度跟往年差不多，因提早採收有淡淡苦味，不過基本上今年要找好的文旦只有斗六。

每年斗六文旦評鑑外界矚目，不少參加果農及民眾一早到現場觀看，斗六市長林聖爵指出，文旦品質評鑑評分項目有外觀，包括果品清潔、形狀、大小、色澤、整齊度、果皮粗細、有無病蟲害、有無腐爛等；風味與肉質，包括酸甜度、入口風味與肉質；還有種子數及糖度。

林聖爵表示，糖度是以測量器現場量測，從取樣、量測過程全程攝影記錄，風味與肉質則由評審一件一件試吃，今年評審團由嘉義大學教授3名、台南區農業改良場1名、農試所嘉義分所1名。

呂明雄指出，今年參賽70組果品，外觀比往年有差一點，主要是因受7、8月颱風影響，整體肉質與風味還不錯跟往年差不多，因提早採收多數稍微有點苦味，放一段時間後苦味會退去，糖度今年跟往年差不多。

呂明雄說，濁水溪以南的平地，土壤、氣候等環境條件很適合文旦生長，加上果農不斷精進栽培技術、用心培育，斗六文旦的糖度是全台文旦產區最高，台南麻豆文旦因丹娜絲颱風受損嚴重，基本上今年要找好吃的文旦只有斗六。

評審團5名評審仔細試吃肉質及風味。（記者黃淑莉攝）

糖度是用儀器檢測過程全程錄影記錄。（記者黃淑莉攝）

