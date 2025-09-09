為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    斗六文旦品質評鑑 評審：今年要找好文旦只有斗六

    2025大斗六文旦品質評鑑不少果農及農民到現場觀看。（記者黃淑莉攝）

    2025大斗六文旦品質評鑑不少果農及農民到現場觀看。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/09 13:08

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025斗六文旦節系列活動重頭戲之一「大斗六地區文旦品質評鑑」今（9）日登場，共有70組果農參加，評審團長嘉義大學園藝系名譽教授呂明雄指出，受颱風影響，今年外皮差一點，整體口感、糖度跟往年差不多，因提早採收有淡淡苦味，不過基本上今年要找好的文旦只有斗六。

    每年斗六文旦評鑑外界矚目，不少參加果農及民眾一早到現場觀看，斗六市長林聖爵指出，文旦品質評鑑評分項目有外觀，包括果品清潔、形狀、大小、色澤、整齊度、果皮粗細、有無病蟲害、有無腐爛等；風味與肉質，包括酸甜度、入口風味與肉質；還有種子數及糖度。

    林聖爵表示，糖度是以測量器現場量測，從取樣、量測過程全程攝影記錄，風味與肉質則由評審一件一件試吃，今年評審團由嘉義大學教授3名、台南區農業改良場1名、農試所嘉義分所1名。

    呂明雄指出，今年參賽70組果品，外觀比往年有差一點，主要是因受7、8月颱風影響，整體肉質與風味還不錯跟往年差不多，因提早採收多數稍微有點苦味，放一段時間後苦味會退去，糖度今年跟往年差不多。

    呂明雄說，濁水溪以南的平地，土壤、氣候等環境條件很適合文旦生長，加上果農不斷精進栽培技術、用心培育，斗六文旦的糖度是全台文旦產區最高，台南麻豆文旦因丹娜絲颱風受損嚴重，基本上今年要找好吃的文旦只有斗六。

    評審團5名評審仔細試吃肉質及風味。（記者黃淑莉攝）

    評審團5名評審仔細試吃肉質及風味。（記者黃淑莉攝）

    糖度是用儀器檢測過程全程錄影記錄。（記者黃淑莉攝）

    糖度是用儀器檢測過程全程錄影記錄。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播