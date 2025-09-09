台灣主辦首屆世界賞鳥博覽會 9月30國鳥友齊聚台中

第一屆世界賞鳥博覽會（World Bird Fair）9月20至21日於台中市民廣場舉辦，9日在台北舉辦全國記者會。（記者蔡昀容攝）

2025/09/09 13:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣爭取舉辦第一屆世界賞鳥博覽會（World Bird Fair），9月20至21日台中市民廣場登場，吸引30多國鳥類保育及生態旅遊組織及旅遊業者參展，也有安排賞鳥活動。交通部表示，博覽會吸引的國際客群停留台灣時間長，也期待結合觀光遊程，打造國際品牌。

世界賞鳥博覽會今（9日）在台北舉辦全國記者會。交通部常務次長林國顯表示，台灣土地雖不廣，平地至高山生態卻豐富，擁有600多種鳥類，首屆博覽會選在台灣更是歷史鏡頭；台灣具備很好的賞鳥條件，賞鳥也是雅俗共賞活動，但許多民眾不知道從何開始，他也與旅行業者交流，希望逐漸打造國際品牌。

觀光署副署長黃勢芳表示，台灣以世界賞鳥博覽會為舞台，展現「鳥類方舟」的豐富多元，博覽會吸引的賞鳥旅客，不像一般國際旅客只待四、五天，可能會拉長到半個月甚至一個月；針對賞鳥族群，也邀國內外旅行業者交流，希望推出相關遊程，服務國際及國內旅客需求。

農業部林業及自然保育署署長林華慶表示，台灣是賞鳥天堂，擁有32種特有種鳥類，大雪山國家森林遊樂區就能欣賞到31種，且高鐵台中站下車後，車程僅需兩小時，是能一網打盡、快速抵達的絕佳賞鳥點。內政部國家公園署署長王成機表示，台南有黑面琵鷺，墾丁有灰面鵟鷹、赤腹鷹，9至10月「鷹河」壯觀場面不可錯過。全世界只剩100多隻「世界神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，夏季則在馬祖現身。

世界賞鳥博覽會執行委員會執行委員余維道表示，各國組織積極爭取舉辦首屆世界賞鳥博覽會，台灣生態旅行促進會獲得觀光署的官方鼎力支持，因此脫穎而出，成功取得主辦權。他認為，除了展期期間的引客，更重要的是會後衍生的效益，許多國外旅行社受博覽會邀請來台，了解台灣豐富生態資源後，已開始接洽如何帶團來台賞鳥，後續發酵值得關注。

世界賞鳥博覽會主題為「羽翼之美 匯聚台灣」，是世界保育賞鳥年度大事，也是台灣向世界展示豐富生態與永續旅遊願景的重要舞台。活動期間將有30多國鳥類保育及生態旅遊組織及旅遊業者設置120攤位，介紹賞鳥生態資訊及展示設備，活動則包含國際生態論壇、名人旅遊作家分享及親子互動等，全程免費對外開放，來自世界各地的百名鳥友，也將前往大雪山一窺台灣豐富的鳥類生態資源。

