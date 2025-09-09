為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    宜蘭調高敬老禮金逾4千人受惠 中央加碼人瑞金鎖片

    宜蘭今年有108名百歲人瑞獲頒2萬元敬老禮金，圖為去年重陽敬老活動照片。（資料照）

    宜蘭今年有108名百歲人瑞獲頒2萬元敬老禮金，圖為去年重陽敬老活動照片。（資料照）

    2025/09/09 13:28

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣重陽節敬老禮金發放對象為80歲以上原住民及90歲以上長者，今年初縣政府修訂「實施要點」，將原本1200元禮金調高至2千元，百歲人瑞從1萬2千元增至2萬元，有逾4千人受惠，預計10月29日重陽節前發放完畢。其中108名人瑞，還可獲得衛生福利部加碼贈送的金鎖片。

    宜蘭每年敬老金發放對象為當年度6月30日前設籍者，須年滿90歲以上長者，原住民則為80歲以上。今年修正要點後，80歲至89歲原住民族長者發放2000元，總計210人；90至99歲長者發放2000元，有3807人。

    另外，年滿100歲以上長者，發放2萬元及禮盒1份，宜蘭今年有108人，以宜蘭市27人最多，其次為礁溪鄉、蘇澳鎮各13人，第3名為頭城鎮、羅東鎮、冬山鄉及三星鄉各10人。

    宜蘭縣政府社會處表示，今年發放計有4125名長者，一般長者將由各鄉鎮市公所依名冊協助發放，採金融帳戶撥款或發放現金進行，108名滿百歲長者則會由縣長或其他適當層級人員，前往長者家中致贈，中央也針對人瑞長者每人加碼贈送金鎖片。

    宜縣府社會處指出，領取敬老金應備文件，包括本人領取，應攜帶本人身分證件，家屬代領則須攜帶長者及代領家屬身分證件，並須註明代領人與長者關係，預計重陽節前夕發放完畢。

    由於新北市等縣市發放對象為65歲以上長者，宜蘭是否有機會跟進？社會處坦言，今年敬老禮金總發放1093萬6千元，若納入65歲以上長者，每年預算恐多增加5千多萬元，不過未來仍會看縣府財政狀況，進行適當研議。

