竹縣扶助弱勢家庭學生育苗專案 提供380個優惠或全免補習機會

2025/09/09 13:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕協助弱勢家庭的學生翻轉人生，新竹縣補習教育協會今年號召380家補習班一起響應「優質補教、關懷弱勢」育苗專案，提供設籍新竹縣的低收入戶、中低收入家庭國小以上、大學以下的在學子女，每戶3個名額，可享有低收費或全額免費的補習機會，即日起受理申請到9月底。

新竹縣補教協會理事長蔡士松說，前述扶助計畫去年已有370家業者響應，今年再成長。他們希望跟縣府、學校攜手拉近弱勢家庭學生的學習差距，把教育資源送到最需要的學子身邊。

蔡士松說，今年育苗專案的特色之一，就是特別動員縣內升學文理、語文加強及技藝等補教同業響應，一同成為弱勢家學子的光，透過教育翻轉人生、逐夢前行。

新豐王老師補習班主任王順寬參與這項計畫多年，他說，許多孩子透過專案獲提升課業學習成效，也逐步建立自信。受惠的同學也有人分享說，因為有育苗專案他才能在課業上持續精進，因為他把這份溫暖轉化為自己努力的動力。

縣府教育局表示，每位參加育苗專案的學生最多可選擇1家補習班，每家補習班最多可提供3個名額。申請時間從即日起到9月30日為止。

