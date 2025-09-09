為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣扶助弱勢家庭學生育苗專案 提供380個優惠或全免補習機會

    新竹縣補教協會串聯業者，提供弱勢家庭學習弱勢的孩子們優惠甚至免費補習的機會，可望嘉惠380生。（圖片取自竹縣府官網）

    新竹縣補教協會串聯業者，提供弱勢家庭學習弱勢的孩子們優惠甚至免費補習的機會，可望嘉惠380生。（圖片取自竹縣府官網）

    2025/09/09 13:12

    〔記者黃美珠／新竹報導〕協助弱勢家庭的學生翻轉人生，新竹縣補習教育協會今年號召380家補習班一起響應「優質補教、關懷弱勢」育苗專案，提供設籍新竹縣的低收入戶、中低收入家庭國小以上、大學以下的在學子女，每戶3個名額，可享有低收費或全額免費的補習機會，即日起受理申請到9月底。

    新竹縣補教協會理事長蔡士松說，前述扶助計畫去年已有370家業者響應，今年再成長。他們希望跟縣府、學校攜手拉近弱勢家庭學生的學習差距，把教育資源送到最需要的學子身邊。

    蔡士松說，今年育苗專案的特色之一，就是特別動員縣內升學文理、語文加強及技藝等補教同業響應，一同成為弱勢家學子的光，透過教育翻轉人生、逐夢前行。

    新豐王老師補習班主任王順寬參與這項計畫多年，他說，許多孩子透過專案獲提升課業學習成效，也逐步建立自信。受惠的同學也有人分享說，因為有育苗專案他才能在課業上持續精進，因為他把這份溫暖轉化為自己努力的動力。

    縣府教育局表示，每位參加育苗專案的學生最多可選擇1家補習班，每家補習班最多可提供3個名額。申請時間從即日起到9月30日為止。

    新竹縣補教協會近年來不斷串聯有愛心的同業一起提供弱勢學生優惠或免費補習以翻轉人生的機會。（圖片取自竹縣府官網）

    新竹縣補教協會近年來不斷串聯有愛心的同業一起提供弱勢學生優惠或免費補習以翻轉人生的機會。（圖片取自竹縣府官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播