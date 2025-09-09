預計本月底復業！新光三越台中店今拆除鷹架 消防警報突響虛驚一場（圖輯）

新光三越中港店外牆鷹架即將拆除完畢，恢復宏偉外牆風貌。（記者廖耀東攝）

2025/09/09 16:50

〔記者廖耀東／台中報導〕台中市西屯區的地標百貨——新光三越台中中港店，歷經數月外牆整修工程後，將於本月底全面恢復營業。外觀鷹架預計今（9日）天將拆除完畢，重新展現宏偉外牆風貌，引起不少路過民眾駐足關注。

在拆除作業進行之際，百貨內部突然響起消防警報聲，忽高忽低的音量一度讓民眾心驚，聯想起過往重大意外的警報聲響。現場詢問後，證實是商場內部進行的消防系統測試，並非意外狀況，讓人著實鬆了一口氣。

新光三越中港店外牆鷹架即將拆除完畢，恢復宏偉外牆風貌。（記者廖耀東攝）

新光三越中港店經歷2月氣爆事故，都發局2月發的拆除危險掉落物公文，仍貼在新光三越各個出入口。（記者廖耀東攝）

