葉霸教過學霸！羅一鈞成最年輕疾管署長 花蓮名師葉霸：沒看走眼

2025/09/09 12:59

〔記者王錦義／花蓮報導〕COVID-19 疫情期間，有「國民女婿」稱號的疾管署副署長羅一鈞今天升任署長，是有史以來最年輕的署長。從小品學兼優的他，國小5年級跳級升上國中後，曾經被大罷免期間，因為槓上傅崐萁爆紅的花蓮名師「葉霸」葉春蓮教過。葉春蓮回憶說，羅一鈞在課堂上總是專注地看著她，眼神清澈充滿求知慾，讓她像被電到一樣，更說自己一直有在關注羅一鈞，直呼自己果然沒有看走眼。

花蓮縣議員魏嘉賢今天在臉書上貼出與疾管署署長羅一鈞的合照，並寫說：「花蓮子弟的榮耀！祝福您在新崗位上展現專業，守護全民健康！」魏嘉賢說，羅一鈞跟他同年，但因為太資優從當年的花師附小國小5年級就直接跳級上國中，變成他的學長，學生時代羅一鈞就是一個文質彬彬的學長。

羅一鈞就讀花崗國中時，花蓮名師「葉霸」葉春蓮擔任過他的科任老師，葉春蓮說，國一剛好教到他們班的生物課，對羅一鈞留下非常深刻的印象，不是說成績都拿100分的那種印象，是態度端端正正，坐在差不多中間的位置上，用清亮的眼神看著老師，彷彿透露：「我準備好了，你這一節課要教我什麼...這樣」，是期待老師上課的模樣，這對老師來說是很大的回饋。

葉春蓮說，後來畢業後得知羅一鈞去念建中，就覺得念建中應該游刃有餘，之後又聽到考上台大醫科，就想說這孩子值得啦，有那樣特別的天賦，又很守規矩、守法、端正的人，她一直有在關心學生的動向，看到醫學院畢業後去馬拉威服替代役，從新聞上看到和陳水扁總統一起參觀馬拉威當地醫學院訪問，是個相當有熱情、負責、端正的人，接任署長應該是沒有問題。

花蓮縣議員魏嘉賢今天在臉書貼出恭賀花蓮子弟羅一鈞接任疾管署長的文。（魏嘉賢臉書）

