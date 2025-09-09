法國號豎笛造型溜滑梯、音符遮陽棚 竹東樹杞林特色公園今啟用

新竹縣竹東鎮樹杞林特色公園內，用法國號和豎笛為造型打造遊具。（記者黃美珠攝）

2025/09/09 13:04

〔記者黃美珠／新竹報導〕占地約350坪的新竹縣竹東鎮「樹杞林特色公園」今天開箱啟用；鵝黃色明豔的場域，有法國號、豎笛造型溜滑梯，還有音符遮陽棚、音符壓花休閒步道。竹東鎮長郭遠彰說，這個公園鄰近鎮立幼兒園，後續公所還將在此新建空橋，串聯幼兒園和特色公園，擴大幼兒們的教學和休閒活動場域，讓這個特色公園能時常迴盪孩子們的笑聲。

郭遠彰說，竹東近年用音樂文化造鎮，公所陸續規劃了3部曲推動。首部曲就是二重親子公園，採鋼琴造型的遊具吸睛。第2部曲在星巴克對面的新正公園，那裡有一把3樓高的立式吉他溜滑梯。

如今原名叫做「桃花環保公園」的樹杞林特色公園，就是第3部曲所在，現場用法國號、豎笛為設計主軸，還有紅色音符外型、具有防UV功能的遮陽棚，以及長約100公尺的音符壓花步道，遮陽棚下還有空間可以辦buffet。今天正式開箱，並改用竹東的老地名「樹杞林」重新命名定位，算是完成了前述音樂文化建設的3部曲工作。

郭遠彰說，這個特色公園在縣府補助780萬下，公所自籌1820萬後開辦，稱得上是竹東花費最多所打造的公園，連同前面2部曲，3座公園總共砸下近5000萬元推動。

郭遠彰說，這個特色公園後續除了還要蓋空橋，旁邊的林地也已獲國土署補助700萬將闢建休閒步道，法國號溜滑梯等遊具後方的水泥牆面也將持續美化，甚至不排除參考歐洲國家常用的紫藤等綠植做法，讓這座公園更吸睛。

紅色的音符遮陽棚號稱可以防UV。（記者黃美珠攝）

竹東樹杞林特色公園音符遮陽棚下還可以辦buffet。（記者黃美珠攝）

在竹東鎮樹杞林特色公園音符遮陽棚下，小朋友們爭相拍打著類似節奏樂器的遊具。（記者黃美珠攝）

閃亮登場的竹東樹杞林特色公園立刻吸引小朋友進場體驗。（記者黃美珠攝）

竹東樹杞林特色公園充滿音樂的意象，就連圖中左下步道舖面也可看到音符壓花。（記者黃美珠攝）

圖中、法國號溜滑梯後方的水泥牆面，竹東鎮長郭遠彰說不排除用綠植持續美化。（記者黃美珠攝）

慶祝「樹杞林特色公園」啟用，竹東鎮長郭遠彰（前）發送糖果給小朋友們一起慶祝。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹東鎮長郭遠彰（橘色背心者）等今天一起偕同幼兒園小朋友們替「樹杞林特色公園」開箱，宣布正式啟用。（記者黃美珠攝）

