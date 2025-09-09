99體育節的賀禮 台南仁德區仁義里獲體育署「運動村里」認證

台南仁德區仁義里獲得「運動村里」的認證，公所與議員貼紅榜祝賀。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/09 12:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是國曆9月9日體育節，而非重陽節，台南仁德區的仁義里因轄內有多樣化運動設施，居民運動風氣盛行，獲薦參加教育部體育署「運動村里」的認證，順利通過，展現豐碩的推動成果，公所代表市長黃偉哲貼紅榜祝賀，氣氛熱烈。

仁德區長黃素美表示，市府在仁義里轄內設置有多樣化運動設施，包含2處壘球場、1處槌球場、1處木球場，還有網球場與籃球場等，加上修繕中的游泳池、全民運動館等，運動環境完善，帶動居民的運動風氣，運動村里的認證，實至名歸。

請繼續往下閱讀...

黃素美說，為讓長輩，以及行動不便者也能安心的參與各類運動，市議員郭鴻儀媒合大同貨櫃、區公所，還有市府民政、社會等單位，協力建置於木球場上的無障礙簡易廁所，已經順利啟用，貼心的設施不僅提升場域便利性，更讓社區運動空間更加友善，有助於全民運動的落實推廣。

黃素美提到，仁義里是全市首批通過認證的里，也是目前南關線唯一，堪稱地方之光，展現推動全民運動的豐碩成果，更意味著在營造運動氛圍、促進社區健康等方面的努力，獲得中央肯定。

仁義里將於11月26日前往台大醫院，接受體育署頒發認證標章，為台南市、仁德區共同爭取的榮耀留下重要見證，今天公所貼紅榜，郭鴻儀也到場祝賀，並與鄉親一起同樂。

仁義里長鍾銘洋則帶領地方父老熱鬧迎接運動村里的認證紅榜，居民們以逗趣的舞蹈來慶祝，並高舉「榮耀的起點」標語，開心不已。

黃素美強調，未來將持續協助轄內各里推廣運動，鼓勵更多社區加入運動村里行列，打造最有活力、最適合運動的宜居仁德，也讓台南成為全民健康、運動友善的幸福城市。

台南仁德區仁義里獲得「運動村里」的認證，居民開心不已，以逗趣的舞蹈來慶祝，直說「這是榮耀的起點」。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法