台南重陽敬老金免手續費 長輩安心收滿千元

今年台南重陽敬老金預計10月23日統一撥入長者帳戶，而且不扣手續費。圖為示意圖。（南市府社會局提供）

2025/09/09 12:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕九九重陽將至，台南敬老金直送帳戶！南市今年預估38萬2057名長輩受惠重陽敬老金，每人1千元，其中382位百歲以上人瑞則加碼1萬元。敬老金將於10月23日統一撥入長者帳戶，現金發放時間預計10月23日至12月12日，並已協調15家金融機構免收匯款手續費，確保「一毛錢都不會少」。

南市社會局指出，敬老金主要採匯款方式，長輩可自由選擇帳戶，僅少數無法匯款者，由戶籍地區公所里幹事親送或通知領取。以去年經驗，選擇領現金者僅占4.4%，多數長輩都能「安心等就有」。

今年領取資格，65歲至99歲長者：民國49年10月29日（含）前出生，且於114年6月30日前設籍台南，9月29日前仍健在。55歲至64歲原住民：民國59年10月29日（含）前出生，於114年6月30日前設籍並完成「熟」註記。百歲人瑞：依衛福部名冊，9月29日前仍健在者；若於9月30日至10月29日間往生，仍照發。

南市社會局貼心提醒，為避免不肖人士假借領取重陽敬老名義進行詐騙，請長輩千萬不要任意提供個人的身分證及印章給陌生人代領重陽禮金；若有無法匯款長輩，另請各區公所通知或親送領取。若有任何領取問題一定要馬上聯繫戶籍所在地區公所或洽南市政府社會局老人福利科專線2982617或2991111轉6538查證。

