賴清德拋鬆綁外傭申請門檻讓婦女外出工作 婦團呼籲：保障家事移工人權

總統賴清德拋出放寬「家庭外傭」申請門檻，釋放婦女勞動力，婦團呼籲保障外傭人權。（資料照）

2025/09/09 12:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕總統賴清德接受自由時報獨家專訪，拋出「鬆綁」外籍幫傭申請門檻，讓「1個小孩」即可申請，釋出婦女勞動力。對此，婦女新知基金會今（9日）聲明提醒，台灣家庭聘僱移工99％是女性，始終面臨隱私侵害、性騷擾、性侵等風險，且迄今20多萬人仍未適用勞動法規保障，質疑台灣該如何跟國際人權組織交代？

婦女新知強調，台灣是有通過《消除對婦女一切形式歧視公約》的國家，每4年邀請國際婦女人權專家來審查我國保障婦女人權的進展，但直到今日，國際婦女人權專家仍針對台灣政府在「保障外籍家事勞工權利」一事上「尚未取得任何進展」，提出結論性意見與建議。

婦女新知強調，台灣自從1992年引入外籍看護工、家庭幫傭，迄今20多萬人仍未適用勞動法規保障，無最低工資保障、工時與休假亦毫無規範與保障、時時面臨隱私侵害、性騷擾、性侵風險、從遭仲介高利借貸、層層抽成等問題，政府始終提不出解方，形成法外奴工黑洞，嚴重傷害台灣的國際形象。

日前王美玉、王幼玲、紀惠容3名監察委員才公布調查報告，指出移工遭雇主家屬性侵未通報還被迫和解，甚至有強制性交罪通緝犯能合法聘僱移工的案例，對勞動部、嘉義縣政府、基隆市政府提出糾正。個別家庭聘僱移工的制度，早已是國家級的婦女人權之恥。

婦女新知提醒賴總統，明年年中即將再次登場的《消除對婦女一切形式歧視公約》國家報告審查，我國政府要怎麼向國際婦女人權專家說明保障家事移工人權毫無進展？甚至還擴大使用侵害女性人權的制度？

另，婦女新知指出，賴總統將「聘到移工讓女性能出去工作」的壓力，放到個別家庭，請問是否評估過台灣工資條件能否搶到移工？政策是否迫使貧富差距與本籍外籍持續分裂？因男女薪資不均，家庭照顧壓力落在女性上，女性淪次級勞動力，提早離開職場，晚年有陷貧困風險。

婦女新知批評，面臨產業缺工，政府要支持、鼓勵女性就業，有非常多不同的政策選項，賴總統卻選了一個最糟的做法。托育品質與公共照顧普及、積極縮減性別薪資差距、降低整體工時，這些才是「0到6歲國家一起養2.0」應投入的政策。強烈呼籲賴總統重新思考政策方向，勿再走上破壞社會團結之路。

