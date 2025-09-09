羅一鈞接掌疾管署！首重防疫人才培育 將送3防疫醫師到非洲考察

衛福部疾管署今日舉辦卸任、疾管署今日舉行卸任、新任署長交接暨宣誓典禮。（記者林志怡攝）

2025/09/09 12:44

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今日舉行卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，接掌疾管署的羅一鈞表示，任內將首重防疫人才培育，盼傳承經驗，協助疾管署、地方防疫團隊與醫療院所感染管制人力運作，目前也已初步規劃將3名新進防疫醫師送至非洲考察，給年輕防疫醫師學習機會。

今日疾管署前任署長、衛福部常務次長莊人祥將署長職務交接給新任署長羅一鈞。衛福部長石崇良致詞時提到，羅一鈞學經歷俱佳，是頭幾批前往美國疾病管制暨預防中心（CDC）受訓的防疫醫師，更曾投入H7N9、狂犬病疫情管控。

石崇良也提到，羅一鈞在新冠肺炎疫情期間，是「防疫五月天」的重要成員之一，重要新聞事件、疫情有變化時總能以清晰易懂的說明讓社會安心，是政府最好的發言人，更被民眾暱稱為「國民女婿」，升任署長實至名歸，相信未來CDC業務、全國防疫工作、中央協調合作會更融洽。

「感謝國家對我的養成，把我從小雞養成母雞」，羅一鈞表示，當初國家甫才創辦外交替代役，他也因此有機會到非洲服役，認識了非洲奇怪又有趣的傳染病環境後，就立志做傳染病防治工作。

羅一鈞坦言，他本以為自己會作為一名普通的感染科醫師，在第一線打拚，但在台大醫院經歷許多疑難雜症、目睹各種不同文化背景的愛滋感染者住院後，他深切體認到光在下游救助病人，不能解決醫療問題，必須在上游設法杜絕傳染發生，才能減輕下游接住病人的醫療團隊的負荷。

後來羅一鈞來到當初的疾管局，成為首批防疫醫師成員之一。羅一鈞提到，他很感謝張上淳、郭旭崧兩位貴人，前者推薦他到當初的疾管局擔任防疫醫師，後者則約見他，讓他了解防疫醫師的職責所在，17年的養成過程中，他也發現「人才培育是防疫根本」，沒有團隊持續耕耘，經驗也無法傳承。

羅一鈞表示，作為署長任內，他希望能夠留住更多防疫人才，作為疾管署、地方衛生局防疫團隊、醫療院所感染管制人員的助力，也希望新進的防疫醫師能有更好的人才培育方式，目前已經初步在規劃要讓今年3位新進防疫醫師到非洲考察，他當初也曾被前署長郭旭崧送到奈及利亞調查伊波拉病毒，也希望藉此給年輕防疫醫師學習的機會。

