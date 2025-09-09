玉山學者計畫助攻國際交流 中正大學訪英國聚焦學研合作

中正大學近日率團赴英進行學術交流，針對博士生共同指導、高等教育治理與成人教育等議題深入交流，也規劃展開博士生與教師短期交換及研究中心合作。（中正大學提供）

2025/09/09 12:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕中正大學近日率團赴英進行學術交流，在該校所延攬之玉山學者、倫敦大學學院（UCL）教育學院教授 Dr. Andy Green促成下，2校針對博士生共同指導、高等教育治理與成人教育等議題深入交流，也規劃展開博士生與教師短期交換及研究中心合作。

訪團由中正大學副校長詹盛如率隊，9名成員分別來自「高齡社會勞動與福祉研究中心」及通識教育中心設立的「高齡社會人才永續培育與創業育成研究室」。詹盛如表示，透過玉山學者計畫，校方不僅積極引進具國際影響力的學者，也深化與世界一流學府的合作，持續提升台灣高等教育的國際競爭力。

訪團造訪倫敦大學學院教育學院（UCL IOE），與國際副院長 Dr. Tristan McCowan 教授及 LLAKES 研究團隊會晤，而McCowan 亦確定將於今年12月訪問中正大學，為中正大學最高學術講座「中正講座」發表演說，分享其在永續相關領域的專業與研究成果。

訪團也參與由中正大學、倫敦大學學院教育學院（UCL IOE）及倫敦國王學院（KCL）共同主辦的「全球視野下的教育研討會：比較的觀點」，透過師生於會中發表論文，聚焦高等教育治理、教育領導力發展及高齡社會人才培育等核心議題，並與國際學者交流，展現中正大學在教育與高齡研究領域的研究成果與多元視角，獲得高度肯定。

詹盛如認為，訪英行程不僅展現學校在教育領導、成人教育與高齡研究領域的整合優勢，也體現玉山學者計畫「延攬全球頂尖人才、促進我國學術國際化」的核心價值。透過此行，可進一步鞏固與世界級學術機構的合作，留下深刻的學術足跡，持續成為台灣與國際學術社群交流的重要窗口。

