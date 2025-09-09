重陽禮金9/30發錢！ 花蓮鳳林105歲最高領3萬、95歲以上1萬5

花蓮縣發放百歲人瑞重陽禮金是每人一萬元，如加上鄉鎮公所加碼，最高可拿到2萬元。（花蓮縣府提供）

2025/09/09 12:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕距今年重陽節10月29日還有將近2個月，各縣市重陽節禮金發多少已成為民眾關注熱點，花蓮縣除了縣府發放的重陽禮金，各鄉鎮公所也各自加碼。其中鳳林鎮因長壽老人多，鎮公所加發的重陽禮金很可觀，最高是年滿105歲以上人瑞每人發2萬元，但今年沒人符合資格，95歲以上禮金1萬元，加上縣府的重陽禮金就有1萬5千元，超過100歲可領2萬。

各縣市政府重陽禮金，在65歲到90歲的級距都差不多，以花蓮縣來說，65歲至84歲長者每人致贈600元；85歲至89歲長者每人致贈3000元；90歲至99歲長者每人致贈5000元，滿百歲長者每人致贈1萬元禮金，預計將發出6萬7000人，預計自9月30日起採現金、轉帳方式發放。

請繼續往下閱讀...

除了縣府重陽禮金，鄉鎮公所也各自憑財力加發禮金額度，其中老年人口比例最高的鳳林鎮公所，全鎮人口1萬出頭，65歲以上就接近3成，鎮公所重陽禮金針對85歲到94歲級距是每人發2000元，但只要年滿95歲以上金額就5級跳，95歲至104歲可領1萬元，超過105歲以上人瑞禮金則是2萬元。

鳳林鎮公所表示，鳳林重陽禮金最高2萬元已行之有年，加上縣府的1萬元，最高領3萬元，然自從2021年以後就沒有105歲以上人瑞，今年也沒有，95歲以上至104歲今年共有45人，預計9月底將以匯款轉帳發放。

富里鄉公所去年修改重陽禮金辦法，全面加碼重陽禮金，今年將是第一年實施，新增65到69歲發放800元，70歲以上也全面加碼，70歲到79歲從1200元提高到1500元、80到89歲從2000元漲到2500元、90到99歲自3000元拉高到3600元，100歲以上人瑞禮金則翻倍，5000元調高為1萬元，預估有2600人受惠，預計9月30日以後發放；玉里鎮今年起也加碼發放，原本各年齡層都是每人500元，今年70歲至85歲每人1千元、85歲至90歲2000元，90歲以上3000元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法