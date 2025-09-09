全國漁民節9/12、9/13淡水登場 市集、音樂會與DIY一次滿足

新北市副市長劉和然記者會現場體驗海廢（漁網）回收作業。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北淡水區漁會主辦的「全國漁民節」今（9日）於新北市府6樓舉行宣傳記者會，新北市副市長劉和然出席並宣布，活動將於9月12日、13日在淡水漁人碼頭登場。兩天活動除了全國模範與優秀漁民頒獎典禮，還安排漁產市集、漁產品品嚐、食魚教育手作、音樂表演與漁業技藝體驗，讓民眾在漁港氛圍中享受一趟輕旅行。

活動12日舉行頒獎典禮，新北市共有2位模範漁民、3位優秀漁民獲獎。劉和然今天先於記者會上頒發感謝狀，肯定漁民在漁業發展、資源永續與文化推廣上的付出。活動當天設有「漁樂鱻選市集」、「魚食品嘗鱻」、「漁樂仲夏音樂會」、「漁業趣味技藝競賽」及「漁業體驗DIY」5大主題。

劉和然表示，市集集結各漁會漁產及青農商品，提供白帶魚、鯖魚等免費試吃，推廣「吃在地、食當季」文化；音樂會以美食和音樂營造夏日漁港氛圍；技藝競賽則將定點撒網、穿青蛙裝、鏢旗魚射飛鏢等漁業技能轉化為親子遊戲，傳遞傳統技藝；DIY體驗包括魚丸手作、石花菜明信片，以及以海廢素材創作的流體畫與編織。

農業局長諶錫輝也說，為延續熱潮，20日、21日及26日更推「新北漁樂嘉年華」系列，結合淡水、金山、瑞芳3區漁會，推出免費4梯次漁港輕旅行，共150人，包括淡水文蛤放流、金山牽罟、瑞芳海釣等。報名可至淡水漁會臉書粉專。

淡水區漁會理事長葉彰師表示，這是淡水睽違14年再度主辦全國漁民節，除市集、技藝競賽與DIY外，還辦理繪畫與攝影徵件，作品將於27日在淡水魚市展出。

新北市副市長劉和然今天先於記者會上頒發感謝狀，肯定漁民在漁業發展、資源永續與文化推廣上的付出。（記者羅國嘉攝）

全國漁民節除了全國模範與優秀漁民頒獎典禮，還安排漁產市集、漁產品品嚐、食魚教育手作、音樂表演與漁業技藝體驗，讓民眾在漁港氛圍中享受一趟輕旅行。（記者羅國嘉攝）

新北淡水區漁會主辦的「全國漁民節」今（9日）於新北市府6樓舉行宣傳記者會，新北市副市長劉和然出席並宣布，活動將於9月12日、13日在淡水漁人碼頭登場。（記者羅國嘉攝）

