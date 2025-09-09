為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄琉璃蟻滋擾升溫 農業局加強蟻穴噴灑微生物防治

    高雄市琉璃蟻滋擾升溫，農業局加強蟻穴噴灑微生物防治。（記者陳文嬋攝）

    高雄市琉璃蟻滋擾升溫，農業局加強蟻穴噴灑微生物防治。（記者陳文嬋攝）

    2025/09/09 12:42

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市琉璃蟻滋擾升溫，侵擾性「疣胸琉璃蟻」近期旗山及杉林2區族群數量增多；常見「褐色扁琉璃蟻」也將進入飛蟻期高峰，農業局針對蟻穴噴灑微生物防治，請民眾從環境清潔與餌劑誘殺雙管齊下防治，室內自製硼酸糖水餌劑瓦解族群，戶外以燈光引誘加上肥皂水滅蟻。

    台灣主要滋擾民眾有2種琉璃蟻，分別為褐色扁琉璃蟻及疣胸琉璃蟻，農業局委託國立彰化師範大學進行監測，8月份最新監測結果發現，較具侵擾性「疣胸琉璃蟻」近期在旗山及杉林等山區族群數量明顯上升；另一種常見「褐色扁琉璃蟻」也即將進入婚飛高峰期。

    其中「疣胸琉璃蟻」喜好在廢棄竹竿、水管、堆積物及房屋縫隙等隱蔽潮濕處築巢，彰化師範大學防治團隊指出，傳統噴灑型農藥只能殺死少數工蟻，治標不治本，還可能驚擾蟻群，促使沿著水管、電線等管路快速擴散至市區，有效防治策略必須「環境清潔」與「餌劑誘殺」雙管齊下。農業局建議民眾清除家中周邊廢棄物、木材與雜草，移除緊貼牆面竹竿、水管等物品，修剪接觸房舍樹枝，處理庭院植栽上蚜蟲、介殼蟲，斷絕琉璃蟻食物來源，並使用低濃度硼酸糖水等無色無味緩效餌劑，由工蟻攜回巢穴後餵食蟻后與幼蟻，逐步瓦解整個蟻群。

    此外，目前「褐色扁琉璃蟻」已出現帶翅膀的繁殖蟻（俗稱飛蟻），夏末秋初即將進入婚飛期（飛蟻期），大量飛蟻傾巢而出，加上具有強烈趨光性，極易被住家燈光吸引，闖入室內影響居民生活，民眾可於戶外燈光下，設置裝有肥皂水的水盆，利用燈光誘殺飛蟻，傍晚關緊室內紗窗、拉上窗簾，避免光源外洩，也可將室內燈泡更換為黃色或暖色系，降低吸引效果。

    農業局也委託彰化師範大學團隊在蟻害高風險區域，導入創新微生物製劑防治，該製劑菌株能分泌抗生素，抑制琉璃蟻腸道內共生固氮菌，使琉璃蟻失去必需養分死亡，經由交哺傳遞能逐步感染，並削弱整個蟻群，達到壓低族群密度效果。

    圖
    圖
