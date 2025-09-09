為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北榮院長批健保給付「根據媒體報導」 新署長陳亮妤打臉：健保有成熟機制

    陳亮妤（右一）今天接任健保署署長。衛福部長石崇良（中）主持交接典禮。左一為健保署副署長龐一鳴。（記者吳亮儀攝）

    2025/09/09 12:43

    〔記者吳亮儀／台北報導〕原健保署副署長陳亮妤今天（9日）接任健保署署長。台北榮總院長陳威明在交接典禮致詞時批評，健保的給付要根據實證醫學，「而不是根據媒體報導」；陳亮妤會後接受聯訪時打臉，指出健保對納入給付的項目早已有成熟的機制，會在各界的鞭策之下繼續往前走。

    陳亮妤今天接任健保署署長，她表示將在上任後立即投入四大面向，第一是健保財務多元挹注、第二是改善醫療人員工作環境、第三是強化慢性病與癌症治療、第四是持續推動健保數位轉型。她強調，全民健保是全台灣人民的健保、是台灣人民珍貴的資產，值得大家一起守護。

    陳威明致詞時表示，希望健保署未來任何給付要根據實證醫學，而不是根據媒體的報導、網路的廣告，而是要根據實證，「該給付要給付、不該給付打死都不該給付，才能保護有限的健保資源」。他也指出，健保署要落實分級醫療，輕症病患不要湧入醫學中心，讓醫院專注急重難罕疾病的治療。

    陳亮妤會後接受媒體聯訪，對於陳威明的批評，她表示，健保對納入給付的項目已經有成熟機制，哪些醫療項目、藥品納入給付，「各界意見我都有聽到，會在各界鞭策之下持續往前走」。

    陳亮妤也指出，對於健保的財務多元挹注方案，近期就會向各界說明。另外，對於國民黨質疑陳亮妤背景和民進黨關係良好才快速升任健保署長，她表示，她在台灣接受完整訓練，從地方政府到中央政府職務都經歷過，對於各界批評都會虛心接受。

    陳亮妤今天接任健保署署長。（記者吳亮儀攝）

