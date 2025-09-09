內政部通過國道7號都計變更案 119年底完工通車

國7仁武系統交流道模擬圖。（高市府提供）

2025/09/09 12:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕內政部都委會今（9）日審議通過「國道7號高雄路段新建工程」都市計畫變更案，高市副市長林欽榮率市府團隊赴會，他表示國7全長23公里，總經費約1357.9億元，預計119年底完工通車，未來將可強化高雄港聯外交通，紓解國道1號壅塞現況。

高市都發局表示，本次變更案涵蓋大社、仁武、澄清湖特定區、鳥松（仁美地區）、大寮、大坪頂以東、大坪頂特定區及原高雄市等8處計畫區，變更面積約133公頃，涉及農業區、工業區、河川區、公園及道路用地等調整，並以優先使用公有地為原則，另透過設定地上權等彈性方式，有效降低拆遷及用地爭議。

副市長林欽榮指出，高雄港每年逾千萬貨櫃吞吐量，交通日益複雜，為解決壅塞問題，行政院於112年3月核定「國道7號高雄路段新建工程建設計畫」，規劃起點銜接國道10號，往南行經大社、仁武、鳥松、大寮、鳳山、小港及林園，最後至經臨海工業區東側至洲際貨櫃聯外道路南星路，全長共23公里，總經費約1357.9億元，預計119年底完工通車。

高市府強調，國道7號將與國道1號、國道10號、台88線及規劃中的高屏第二快速公路（高屏二快），形成東高雄環狀快速路網，預期可分流國道1號14%至24%交通量、台88線五甲至鳳山段30%交通量、國道10號仁武至鼎金段29%交通量。

市府指出，國7完工後，將作為洲際貨櫃中心主要聯外幹道，大幅分流大貨車交通量，減少地方道路大小車混流，強化港區與地方的運輸效率；並可銜接和發園區、大發、林園工業區與小港貨櫃港，並串聯高雄半導體產業S廊帶，支援高雄科學園區與仁武產業園區上下游供應鏈，形成南部地區重要的產業運輸路廊。

國道七號路線規劃示意圖。（高市府提供）

國道 7號終點（南星路）模擬圖。（高市府提供）

