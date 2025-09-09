賞月全食意猶未盡？ 台北天文館推「月亮」主題親子營即起報名

台北天文館9月舉辦3場次親子營，帶大小朋友一起探索月球的神秘面貌。（圖由台北天文館提供）

2025/09/09 12:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕9月份迎來罕見天象月全食讓人意猶未盡，台北市立天文館推動親子營，將於9月14、21、28日3個週末各舉辦1梯次，每梯次130個名額，今（9日）起開放報名。

台北天文館表示，活動將透過生動有趣的展示場導覽、深入淺出的主題課程，帶大家認識離地球最近，且與人類息息相關的天體—月亮，並透過月亮盤DIY來瞭解月相變化。

此外，也安排沉浸式的宇宙探索之旅，包括參觀「遇見歐若菈–追極光科學指南」特展親身感受壯闊瑰麗的極光畫卷，觀賞宇宙劇場的全天域影片、在球幕上飽覽夜空繁星，體驗立體劇場的3D影片，以及精彩好玩的宇宙探險車等，親子營最後還準備問答活動，有機會獲得天文館的獨家禮物，為親子們帶來寓教於樂的天文之旅，歡迎大小朋友一起到天文館進行1場有趣的月球探索之旅。

天文館補充，為鼓勵更多家庭能參與天文親子營，每梯次也特增設10個名額，提供給北市低收入戶的親子免費參加，可洽專線28314551分機202或211。

此外，台北天文館10月12日下午2點至3點半，邀請國立中央大學太空科學與工程學系博士後研究員施驊珊博士，在第一演講室舉辦專題講座「穿越冰巨人：天王星的過去與未來新視界」，帶領民眾深入探索天王星的神秘面紗。即起可至台北天文館「活動報名」專區登錄，名額有限，額滿為止。

