搞錯了！今天9月9日不是重陽節 彰化敬老金9/25才發

九九重陽節是農曆9月9日，今年落在國曆10月29日。（記者張聰秋攝）

2025/09/09 12:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天9月9日，不少民眾誤以為就是重陽節，紛紛打電話詢問敬老金怎麼還不放，但其實九九重陽節是農曆9月9日，今年因為有潤月，重陽節落在10月29日。彰化縣政府提醒，敬老金並非今天發放，今年將自9月25日開始，提前一個月作業，發放至10月29日，符合資格的長者都能領取。

今年彰化縣65歲以上人口已24萬2541人，符合資格者包含今年1月1日前設籍且未遷出的長者，以及55歲至64歲的原住民，共計25萬604人。一般戶每人可領1000元；低收入戶與中低收入戶依年齡分級，發放3000元至9000元不等；百歲人瑞則有1萬元禮金，並獲贈金鎖片等禮物。

縣府社會處指出，今年依舊提供兩種領取方式，由各鄉鎮市公所負責發放，可選擇匯款或領現金。其中，有22鄉鎮採現金及匯款雙軌發放，4鄉鎮僅以現金發放，統計約有62%的民眾採轉帳的方式領取，38%則以現金方式領取。去年匯款的比例首次超過一半，今年已超過6成。

另外，針對網路流傳「彰化敬老金加碼至3000元」的說法，縣府已澄清為不實訊息，發放標準與去年相同，僅針對特定福利戶有不同金額。社會處提醒民眾，勿輕信謠言，正確資訊以縣府公告為準。

