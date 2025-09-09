瑤池金母聖誕 侯友宜赴新莊參拜、致贈匾額

新北市長侯友宜今到新莊慈惠堂頒贈「天德母儀」匾額。（記者黃政嘉攝）

2025/09/09 11:59

〔記者黃政嘉／新北報導〕今農曆7月18日適逢瑤池金母聖誕，新北市長侯友宜今早赴新莊慈惠堂、後港慈惠堂參拜祈福，並分別頒贈「天德母儀」及「行善德昭」匾額，感謝2廟宇對地方公益慈善的付出與努力，侯友宜也感念金母娘娘慈悲，庇佑大新莊地區的各項建設順利進行，也保佑國泰民安。

新莊慈惠堂與後港慈惠堂是地方重要信仰，廟內供奉主神為瑤池金母，又稱作「王母娘娘」、「西王母」，2間廟宇分香都來自花蓮慈惠堂總堂。

侯友宜今表示，新莊慈惠堂、後港慈惠堂平常行善不遺餘力，都把地方照顧得很好，趁金母娘娘聖誕千秋的日子，來2地送匾，感念廟方發揮金母娘娘的精神，照顧信眾。他說，新莊慈惠堂老堂主黃彩蓮逾90歲，非常有福氣，福氣的人，積善之家必有餘慶，而後港慈惠堂位於新莊、泰山塭仔圳重劃區，塭仔圳未來會是地方重要地標，「行善德昭」之意，即持續做好事，讓社會順遂，國泰民安、國運昌隆。

新莊慈惠堂主詹博顯與老堂主黃彩蓮，以及後港慈惠堂主李義良，分別喜迎侯友宜致贈匾額，詹博顯表示，「天德母儀」增添母娘的神威，也希望母娘保佑侯友宜平步青雲，為台灣更多人民服務。

民政局長林耀長指出，新莊區目前正快速發展，盼望未來廟方能夠持續與市府、公所合作，讓地方越來越好。

新莊慈惠堂老堂主黃彩蓮（右２）與新北市長侯友宜（右３）合影。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今到後港慈惠堂頒贈「行善德昭」匾額。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜（左３）與後港慈惠堂主李義良（左２）合影。（記者黃政嘉攝）

