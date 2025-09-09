苗栗全民運動館單次收費650元？ 市長余文忠：議約爭取三贏

苗栗市全民運動館內的飛輪訓練區。（記者彭健禮攝）

2025/09/09 11:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣首座公設苗栗市全民運動館，公所辦理委外營運，經評選由World Gym世界健身俱樂部得標，傳出每月888元、入館單次收費650元的價格。對此，苗栗市長余文忠說明，此為業者於議約會前會所提，公所未允諾同意，雙方尚在議約中，會爭取對市民、公所及業者三贏的收費方式。

苗栗市全民運動館位處中正路、黃昏市場對面，由教育部前瞻基礎建設計畫補助1億元，加上苗栗縣政府補助2000萬元，及市公所自籌5200萬元興建，主體建築已完工，預計2週內取得使用執照。

市公所計畫館舍委外營運，經評選由World Gym得標，雙方3日在苗栗市公所會面，進行議約會前會，就未來經營方針及契約內容進行交流、討論，公所預計10月完成簽約，目標明年農曆年前試營運。

未來的收費，市民關心，苗栗市民代表李建宏於日前也分享他所獲得的資訊，表示，目前得知的可能收費方案，是苗栗市民享有優惠價，每月888元，但必須綁三年的會員，才有此價格。另外沒有會員者，單次入館消費需支付650元。

李所分享的收費資訊，引發市民議論，批評相較其他縣市的全民運動館收費，宛如天價，並認為全民運動館是公帑所建，質疑有圖利業者之嫌。時值苗栗市民代表會臨時會期間，代表會也於今（9）日上午安排到全民運動館考察。

余文忠說明，公所考量館舍營運成本等因素，委外營運，World Gym計畫將再投資至少3800萬元進行館舍裝潢、1200萬元設備添購。對於外傳每月888元、入館單次收費650元的價格，業者有於3日議約會前會提出，但公所未允諾同意。余並強調，委外評選公正公開，絕無圖利之嫌，且雙方尚在議約中，會爭取對市民、公所及業者三贏的收費方式，議約過程中，也歡迎代表會參與把關。

苗栗市代表會至全民運動館考察。（記者彭健禮攝）

苗栗縣首座公設苗栗市全民運動館，公所辦理委外營運。（記者彭健禮攝）

