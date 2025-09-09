清微波爐千萬別這樣做！ 日媒點名7大NG行為：小心越清越傷

清潔微波爐看似簡單，卻藏有不少陷阱。不正確的清潔方式不僅無法有效去汙，還可能傷害機器表面。示意圖。（法新社）

2025/09/09 11:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕微波爐是現代家庭不可或缺的家電，但使用過程中食物爆裂或溢出難免造成內部髒污。日本媒體提醒，清潔微波爐看似簡單，卻藏有不少陷阱。不正確的清潔方式不僅無法有效去汙，還可能傷害機器表面，縮短使用壽命。

日媒《grapee》今日引述日本大廠松下電器（Panasonic）過去說法指出，微波爐內部髒污主要來自食物中的油脂與焦痕。微波爐透過水分子振動產生熱能加熱食物，若使用不當，食材可能爆裂或溢出，導致油水濺落在爐內。若不及時清理，容易成為黴菌與異味的溫床。

請繼續往下閱讀...

報導提醒，用戶在清潔前務必拔掉電源插頭，避免感電風險，且須等爐內完全冷卻，以免燙傷。定期清潔不僅維持衛生，更能防止汙垢損害機器功能。

報導也引述Panasonic點名7種清潔用品為微波爐的禁用物，包括酒精、稀釋劑（如汽油、香蕉水）、鹼性合成清潔劑（住宅或家具用）、玻璃清潔劑、噴霧式清潔劑、粉狀去汙劑（如去汙粉）及美耐皿海綿（角盤除外）。這些用品容易刮傷或使表面褪色，嚴重甚至損壞微波爐。

正確的清潔方法則是使用中性洗碗精搭配布料擦拭頑固油污，底部較難清除的焦垢可用奶油狀去汙劑與濕布清理，再用乾布擦乾。微波爐外部油垢也別忘了清潔。

最後提醒，微波爐是日常生活中方便的加熱工具，保持清潔不僅提升使用安全，也能延長家電壽命。使用者清潔時務必避免使用錯誤清潔用品，才能讓微波爐用得更安心、持久。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法