為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    清微波爐千萬別這樣做！ 日媒點名7大NG行為：小心越清越傷

    清潔微波爐看似簡單，卻藏有不少陷阱。不正確的清潔方式不僅無法有效去汙，還可能傷害機器表面。示意圖。（法新社）

    清潔微波爐看似簡單，卻藏有不少陷阱。不正確的清潔方式不僅無法有效去汙，還可能傷害機器表面。示意圖。（法新社）

    2025/09/09 11:51

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕微波爐是現代家庭不可或缺的家電，但使用過程中食物爆裂或溢出難免造成內部髒污。日本媒體提醒，清潔微波爐看似簡單，卻藏有不少陷阱。不正確的清潔方式不僅無法有效去汙，還可能傷害機器表面，縮短使用壽命。

    日媒《grapee》今日引述日本大廠松下電器（Panasonic）過去說法指出，微波爐內部髒污主要來自食物中的油脂與焦痕。微波爐透過水分子振動產生熱能加熱食物，若使用不當，食材可能爆裂或溢出，導致油水濺落在爐內。若不及時清理，容易成為黴菌與異味的溫床。

    報導提醒，用戶在清潔前務必拔掉電源插頭，避免感電風險，且須等爐內完全冷卻，以免燙傷。定期清潔不僅維持衛生，更能防止汙垢損害機器功能。

    報導也引述Panasonic點名7種清潔用品為微波爐的禁用物，包括酒精、稀釋劑（如汽油、香蕉水）、鹼性合成清潔劑（住宅或家具用）、玻璃清潔劑、噴霧式清潔劑、粉狀去汙劑（如去汙粉）及美耐皿海綿（角盤除外）。這些用品容易刮傷或使表面褪色，嚴重甚至損壞微波爐。

    正確的清潔方法則是使用中性洗碗精搭配布料擦拭頑固油污，底部較難清除的焦垢可用奶油狀去汙劑與濕布清理，再用乾布擦乾。微波爐外部油垢也別忘了清潔。

    最後提醒，微波爐是日常生活中方便的加熱工具，保持清潔不僅提升使用安全，也能延長家電壽命。使用者清潔時務必避免使用錯誤清潔用品，才能讓微波爐用得更安心、持久。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播