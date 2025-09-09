台中觀光進軍馬來西亞！參加MATTA旅展 吉隆坡、柔佛新山辦推廣會

台中觀旅局偕業者參加吉隆坡MATTA國際旅展，民眾熱情諮詢台中觀光景點。（觀旅局提共）

2025/09/09 11:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局攜手台中市優質觀光業者，前進馬來西亞推廣台中觀光，觀旅局長陳美秀表示，台中這次主打「山、海、屯、都」多元風貌，結合自然景觀、休閒農場、文化體驗與美食饗宴，並推出經典遊程、親子旅遊及四季活動，全面展現台中獨特魅力。

台中市觀旅局與業者除9月5日至7日參加吉隆坡MATTA國際旅展，9月8日、9日並分別在吉隆坡及柔佛新山舉辦觀光推廣會。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長陳美秀指出，MATTA FAIR由馬來西亞最大旅遊公會主辦，是吉隆坡首屈一指的國際旅遊盛會，每屆吸引大量遊客與同業參與，是掌握馬來西亞市場趨勢的重要平台。

這次隨團前往的業者，包含台中市民宿協會、烏日璞旅、武陵農場、福壽山農場等，不僅現場積極推廣，更與當地旅行社洽談合作，爭取上架台中行程；馬來西亞知名旅遊網紅SoyaBelacan與J旅Just Travel也特別造訪台中攤位拍攝，進一步提升台中在社群與網路的曝光度。

觀旅局指出，9月8日在吉隆坡舉辦觀光推廣會，吸引55家業者、94位代表參與；9月9日在柔佛新山的推廣會也有44家業者、80位代表到場。會中重點推廣「引客獎勵方案」，針對團體旅遊提供補助，鼓勵旅行業者包裝中台灣行程，並針對方案內6波活動進行深入洽談，強化兩地市場連結。

台中市觀旅局在馬來西亞吉隆坡舉行觀光推廣會，向馬來西亞業者介紹台中景點特色等。（觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法