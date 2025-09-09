「北血南送」中台灣血庫告急 海陸蛙人365天全打赤膊捐熱血

海軍陸戰隊退役中校「大熊」打赤膊捐血。（記者黃旭磊攝）

2025/09/09 11:50

〔記者黃旭磊／台中報導〕由於7、8月風災豪雨不斷，中南部血液庫存告急，台中捐血中心罕見啟動「北血南送」緩解，並在台中市黎明辦公區前擴增3部大型捐血車，吸引數百名民眾慨捐熱血，其中，海軍陸戰隊退役中校「大熊」打赤膊捐血引起注意，「大熊」說，一年365天「天天打赤膊」，捐血可鞭策自己隨時保持健康。

台中捐血中心、警廣台中分臺及公路局中區養護工程分局等單位，今天（9日）擴大舉辦捐血活動，台中市蛋類加工派送業職業工會理事長王齊麟等上百人，挽袖捐血挹注血荒，台中捐血中心業務組長趙榮秋說，台中、彰化及南投縣市每天需要1千8百袋血液，目前庫存量剩7天，其中以O型血最缺只剩5天多。

趙榮秋說，隨著民眾均齡提升，鼓勵50歲以上中高齡民眾踴躍捐血，65歲後需由醫師在場評估，依照捐血者健康標準，70歲前都可自主捐血。

海陸退役中校「大熊」打赤膊捐血吸引目光，56歲的「大熊」說，原為清泉崗66師陸戰隊首席中校作戰官，累積捐血超過4百次，而退役21年來、365天既使寒流造訪都打赤膊生活，持續捐血對身體影響很大，鞭策自己保持健康才能捐血。

「大熊」曾至海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊受訓，到左營爬過「天堂路」拿到兩棲蛙人結訓勳章，他表示，退役後經營復康巴士載運洗腎患者就醫，每天早晚要跑5千公尺，一天內要做完2250下伏地挺身，以及2250下開合跳，4500下弓箭步交互蹲跳及跳繩4500下，常保健康每天都很開心。

中南部血液庫存告急，數百名民眾慨捐熱血。（記者黃旭磊攝）

