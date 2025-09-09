為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨家》淡江大橋最後閉合節塊 公路局：最快9月中旬吊裝

    公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，目前僅進行閉合前節塊的斜索施拉與準備作業，真正的閉合節塊吊裝將視天候與海象，最快於9月中旬進行。（記者羅國嘉攝）

    公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，目前僅進行閉合前節塊的斜索施拉與準備作業，真正的閉合節塊吊裝將視天候與海象，最快於9月中旬進行。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/09 11:47

    〔記者羅國嘉／新北報導〕被譽為淡水「救命道路」的淡江大橋，歷經多年規劃與7度流標，工程進度已達86.47％，預計年底全線完工、2026年3月正式通車。外傳最後一段橋面節塊今起吊裝，公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中澄清，目前僅進行閉合前節塊的斜索施拉與準備作業，真正的閉合節塊吊裝將視天候與海象，最快於9月中旬進行。

    淡江大橋是台灣首座採用3D曲面設計的單塔不對稱斜張橋，其技術難度超越1999年通車的高屏溪斜張橋，不過在興建過程挑戰重重，前期因橋體，由知名建築師札哈‧哈迪（Zaha Hadid）所設計，主塔3D曲面造型嚇跑不少廠商、流標7次。如今淡江大橋已略見雛形；未來通車可減少台2線竹圍路段及關渡大橋30%交通量、縮短淡水及八里兩地產業活動及通勤距離，約節省25分鐘車程。

    鄭閔中表示，淡江大橋開工至今進度已達86.47％，目前正要開始進行閉合前一節塊25B的斜索施拉作業，完成後還需要施作閉合前準備作業。閉合節塊26B預計在9月中旬吊裝，後續還需要持續觀察海象及天候，方能確定吊裝時間。

    鄭閔中也說，針對淡江大橋周邊50公里內斷層，進行危害度分析，參考921大地震、花蓮地震及日本地震經驗，設計耐震係數達0.45G，使大橋可承受7級地震。若七支液壓阻尼設備（HFR）設備失效，主橋兩端橋墩的FVD阻尼器將提供各1000噸支撐。此外，主塔與橋體間設有40公分間隙，避免結構碰撞損壞。

    鄭閔中補充，大橋的各項設備保固年限為2至6年，並將配合定期橋梁巡檢。雖然大橋設計使用壽命為120年，但斜索計劃於65年後更換，以確保長期安全性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播