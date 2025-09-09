獨家》淡江大橋最後閉合節塊 公路局：最快9月中旬吊裝

公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，目前僅進行閉合前節塊的斜索施拉與準備作業，真正的閉合節塊吊裝將視天候與海象，最快於9月中旬進行。（記者羅國嘉攝）

2025/09/09 11:47

〔記者羅國嘉／新北報導〕被譽為淡水「救命道路」的淡江大橋，歷經多年規劃與7度流標，工程進度已達86.47％，預計年底全線完工、2026年3月正式通車。外傳最後一段橋面節塊今起吊裝，公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中澄清，目前僅進行閉合前節塊的斜索施拉與準備作業，真正的閉合節塊吊裝將視天候與海象，最快於9月中旬進行。

淡江大橋是台灣首座採用3D曲面設計的單塔不對稱斜張橋，其技術難度超越1999年通車的高屏溪斜張橋，不過在興建過程挑戰重重，前期因橋體，由知名建築師札哈‧哈迪（Zaha Hadid）所設計，主塔3D曲面造型嚇跑不少廠商、流標7次。如今淡江大橋已略見雛形；未來通車可減少台2線竹圍路段及關渡大橋30%交通量、縮短淡水及八里兩地產業活動及通勤距離，約節省25分鐘車程。

鄭閔中表示，淡江大橋開工至今進度已達86.47％，目前正要開始進行閉合前一節塊25B的斜索施拉作業，完成後還需要施作閉合前準備作業。閉合節塊26B預計在9月中旬吊裝，後續還需要持續觀察海象及天候，方能確定吊裝時間。

鄭閔中也說，針對淡江大橋周邊50公里內斷層，進行危害度分析，參考921大地震、花蓮地震及日本地震經驗，設計耐震係數達0.45G，使大橋可承受7級地震。若七支液壓阻尼設備（HFR）設備失效，主橋兩端橋墩的FVD阻尼器將提供各1000噸支撐。此外，主塔與橋體間設有40公分間隙，避免結構碰撞損壞。

鄭閔中補充，大橋的各項設備保固年限為2至6年，並將配合定期橋梁巡檢。雖然大橋設計使用壽命為120年，但斜索計劃於65年後更換，以確保長期安全性。

