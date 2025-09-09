他勸別北漂！嘆「沒5萬薪水活得很痛苦」 引網友熱議

1名網友分享，她認為若在台北沒有親戚、一定得租屋、不是台北人，月薪不到5萬元，生活品質恐很差，建議不要考慮搬到台北居住，「你會很痛苦」，PO文曝光後引發許多網友議論。（圖擷取自Dcard）

2025/09/09 14:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友分享，她認為若在台北沒有親戚、一定得租屋，不是台北人、月薪不到5萬元，生活品質恐很差，建議不要考慮搬到台北居住，「你會很痛苦」，PO文曝光後引發許多網友議論。

這名網友Dcard論壇發文表示，「台北的物價和房租，一個月月薪若不到5萬，生活品質連路邊的老鼠都不如！如果你沒有親戚在台北，或者不是台北人，一定要租屋的話，沒有5萬請不要考慮搬來台北。你會很痛苦。真心奉勸。」

貼文曝光後許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「謝謝原po，高雄人漂過，原來北部真這麼貴……」、「同意+1，以前北漂薪水4萬住超爛套房，現在想當初怎麼想不開，存不了什麼錢，居住品質又爛，會發現自己根本在養房東而已，以前對台北會有幻想，後來去日本，覺得台北根本……不值得我待下去，沒有比較沒有傷害」、「之前問過一圈，好像真的是沒5萬會活得很辛苦」。

部分網友則認為，「不同意，吃喝玩樂在台北才更有機會翻身」、「可是台北真的機會多，現在年薪200萬也是因為當初3萬北漂耶」、「會選擇在台北工作也是因為想走的領域只有台北有比較多工作機會，雖然剛開始起薪不高，但努力往上升薪水還是會有不小的增值空間，不過如果是薪水不高又沒有什麼發展前景的，確實不建議勉強待在台北」。

