為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    他勸別北漂！嘆「沒5萬薪水活得很痛苦」 引網友熱議

    1名網友分享，她認為若在台北沒有親戚、一定得租屋、不是台北人，月薪不到5萬元，生活品質恐很差，建議不要考慮搬到台北居住，「你會很痛苦」，PO文曝光後引發許多網友議論。（圖擷取自Dcard）

    1名網友分享，她認為若在台北沒有親戚、一定得租屋、不是台北人，月薪不到5萬元，生活品質恐很差，建議不要考慮搬到台北居住，「你會很痛苦」，PO文曝光後引發許多網友議論。（圖擷取自Dcard）

    2025/09/09 14:09

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1名網友分享，她認為若在台北沒有親戚、一定得租屋，不是台北人、月薪不到5萬元，生活品質恐很差，建議不要考慮搬到台北居住，「你會很痛苦」，PO文曝光後引發許多網友議論。

    這名網友Dcard論壇發文表示，「台北的物價和房租，一個月月薪若不到5萬，生活品質連路邊的老鼠都不如！如果你沒有親戚在台北，或者不是台北人，一定要租屋的話，沒有5萬請不要考慮搬來台北。你會很痛苦。真心奉勸。」

    貼文曝光後許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「謝謝原po，高雄人漂過，原來北部真這麼貴……」、「同意+1，以前北漂薪水4萬住超爛套房，現在想當初怎麼想不開，存不了什麼錢，居住品質又爛，會發現自己根本在養房東而已，以前對台北會有幻想，後來去日本，覺得台北根本……不值得我待下去，沒有比較沒有傷害」、「之前問過一圈，好像真的是沒5萬會活得很辛苦」。

    部分網友則認為，「不同意，吃喝玩樂在台北才更有機會翻身」、「可是台北真的機會多，現在年薪200萬也是因為當初3萬北漂耶」、「會選擇在台北工作也是因為想走的領域只有台北有比較多工作機會，雖然剛開始起薪不高，但努力往上升薪水還是會有不小的增值空間，不過如果是薪水不高又沒有什麼發展前景的，確實不建議勉強待在台北」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播