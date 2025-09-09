為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    柯文哲擬明祭拜父親 民俗專家︰應避免鬼月祭拜

    台北市前市長柯文哲涉入京華城弊案，昨以7000萬二度交保，今天則忙出庭，原擬明天祭拜父親柯承發，但民俗專家稱應避免鬼月祭拜。（資料照）

    台北市前市長柯文哲涉入京華城弊案，昨以7000萬二度交保，今天則忙出庭，原擬明天祭拜父親柯承發，但民俗專家稱應避免鬼月祭拜。（資料照）

    2025/09/09 11:34

    〔記者洪美秀／新竹報導〕台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，羈押禁見1年昨以7000萬元二度交保後，今天就忙著出庭，原擬明天（10日）前往新竹市大坪頂永恆之丘祭拜今年2月辭世的父親柯承發，但柯媽何瑞英昨晚受訪時回應「聽說農曆7月不適合，時間還不知道」；對此，民俗專家黃有福也說，柯媽的疑慮是對的，建議柯文哲避免在鬼月期間急於祭拜，宜待鬼門關後再行拜祭，以免影響運勢。

    黃有福提到，農曆7月（俗稱鬼月）期間，通常只能供奉孤魂野鬼（好兄弟），孤魂野鬼與祖先之間的區別，在於孤魂缺乏供奉，若在農曆7月祭拜祖先或過世親人，恐將祖先誤當孤魂野鬼，此舉不僅可能影響運勢，供品與紙錢亦可能被孤魂強行拿走。

    柯文哲父親柯承發今年2月17日病逝於新竹台大分院，享耆壽94歲，柯文哲雖有參加父親告別式，但因京華城弊案一直關押在台北看守所，未能祭拜父親，昨天柯文哲7000萬交保後直奔新竹老家探望母親何瑞英，家人也透露柯文哲擬在明天前往大坪頂的新建納骨塔-永恆之丘祭拜父親。而「永恆之丘」是全國唯一以清水模、天井構築的半開放性設計納骨塔，也是前市長林智堅任內重大政績之一，被譽為「全國最美納骨塔」。

    柯文哲擬在明天前往大坪頂的新建納骨塔-永恆之丘祭拜父親。（資料照，記者洪美秀攝）

    柯文哲擬在明天前往大坪頂的新建納骨塔-永恆之丘祭拜父親。（資料照，記者洪美秀攝）

