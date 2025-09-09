台南中西區學產基金土地活化 補足半導體產業鏈缺口

南市中西區近30公頃低度使用的學產基金土地，將轉型為「台南科技產業專區」。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/09 11:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市中西區近30公頃低度使用的學產基金土地，宛如寸土寸金市區邊陲「最後一塊處女地」。台南市與中央推動重大都市計畫變更與區段徵收工程，轉型為「台南科技產業專區」，打造南科延伸的創新聚落，補足半導體上游產業鏈缺口，並推動智慧製造、數位轉型與在地人才培育，為城市注入產業新動能。

南市府地政局指出，開發區土地面積約30.23公頃，公有土地比例高達99.74%，以教育部學產基金為主，過去多為三七五租約養殖使用，長期未能發揮效益。此次透過都市計畫變更與區段徵收，將土地規劃為產業用地與公共設施，並依《耕地三七五減租條例》保障承租人補償權益，兼顧活化與公平。

開發後將取得約12公頃公共設施用地，並針對基地位處淹水潛勢區，設置總面積1.64公頃之公園兼滯洪池，另規劃廣場與透水鋪面，藉出流管制與綠帶設計，避免開發增加排水負擔，提升城市防洪韌性，營造宜居產業環境。

產業布局將導入研發、實驗測試、企業營運總部、半導體IC設計、數位軟體、生物科技及新興科技等產業，形成具創新能量的研發聚落。另整併原有3處未開闢學校用地，轉為產業專用區並兼容許文教設施，同時規劃3公頃文中小用地，滿足產業人才子女就學需求。

因應安平觀光熱潮與人潮車潮增加，專區亦設置1公頃停車場用地，以紓解市中心與景區假日停車壓力，提升觀光便利。

地政局表示，開發案於今年7月25日經內政部核定，8月已完成地上物查估，將於9月16日辦理第一場事業計畫公聽會，12月召開協議價購會議，明（2026）年初舉行區段徵收公聽會，並提報內政部審議，預計明年中完成公告、補償費發放與土地登記。

市長黃偉哲強調，專區具備交通可及、學研資源豐富與土地條件良好等優勢，透過區段徵收公共利益與土地活化，將創造市府、教育部、產業界、市民與原承租戶「五贏」成果，成為台南產業升級的重要推手。（11:34更新）

「台南科技產業專區」區段徵收範圍示意圖。（圖由南市地政局提供）

