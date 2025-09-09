為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    助攻高雄醫療發展！台大醫學院前副院長許博欽 出任中山大學副校長

    許博欽是台大醫學院婦產部主治醫師及專任教授。（中山大學提供）

    許博欽是台大醫學院婦產部主治醫師及專任教授。（中山大學提供）

    2025/09/09 11:19

    〔記者許麗娟／高雄報導〕為提升高雄醫療發展，中山大學今（9日）宣布，借調台灣大學醫學院前副院長許博欽出任副校長，並將擔任高雄市立醫院聯合管理中心委員會召集人，推動市立民生醫院升級轉型，規劃建立完整的附設教學醫院體制。

    國立中山大學、國立台灣大學及高雄市衛生局，日前簽署醫療合作契約，整合臨床及學術資源，協助民生醫院提升整體醫療服務品質，許博欽借調中山大學副校長，他強調，將扮演「北台大、南中山」的橋樑，期許將台大百年醫學院的經驗帶進高雄，為南部醫療扎根。

    許博欽畢業於台大學醫學院醫學系，並先後取得台大臨床醫學研究所博士、EMBA會計與管理碩士學位。曾任台大醫學院副院長，為台大醫院婦產部主治醫師，並長期參與國家級產業與醫療計畫。

    身為台南人的許博欽接下重任，他說，是出於對南部醫療發展的使命感。大高雄地區缺乏國立大學附設醫院，優秀學生往往北漂求學，卻因回鄉缺乏合適的臨床訓練場域，難以扎根。他希望協助中山大學強化及改善「北部國家級醫院資源集中、南部不足」的現象。

    初期任務包含協助修訂學校醫療健康機構委員會章程、設立專責辦公室支援民生醫院轉型升級，以及協助民生醫院建立完善的組織架構與就醫安全管理系統等。期盼3年後，高雄民眾能認同並信賴由中山大學協助升級的民生醫院。

    在中長期規劃上，許博欽的目標除了橋接連結台大與中山的學術研究與教學，更要協助學校建立完整的附設醫院體制，朝向國立大學層級醫學中心發展，提升高雄醫療量能。

    許博欽曾任台大醫學院副院長，本次借調中山大學任副院長，主要是協助市立民生醫院轉型為中山大附設教學醫院。（中山大學提供）

    許博欽曾任台大醫學院副院長，本次借調中山大學任副院長，主要是協助市立民生醫院轉型為中山大附設教學醫院。（中山大學提供）

    圖
    圖
