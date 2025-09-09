不調薪恐出走？醫療人力拉警報 衛福部擬10月找工會溝通

衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

2025/09/09 11:08

〔記者林志怡／台北報導〕日前多個醫院工會聯合發布聲明，批評行政院宣布軍公教不調薪，等同預告醫院基層人員明年也沒有加薪空間，且若公立醫院不調薪，恐加速醫療人力出走，衛福部也承諾將面對面溝通討論因應方式。衛福部長石崇良表示，相關會議目前約定於10月份擇期召開。

台大醫院、台大癌醫分院、成大醫院、台北榮總、新光醫院與振興醫院等6個工會共同於本月5日提出聲明，內容提到，公立醫院長年背負龐大醫療責任，凍薪不僅打擊士氣，也會連帶拖慢私立醫院加薪的誘因，讓更多醫護流向醫美，惡化醫院照護能量。

此外，該份聲明中也提到，「兩年內三班護病比入法」至今毫無進展，且現行制度下護病比數字經常被「美化」，政府補助也多集中於夜班與病房護理人員，門診、專科護理師及特殊單位卻被忽視，產生相對剝奪感，醫檢師、放射師、呼吸治療師等重要醫療職務配置標準也長達10餘年未更新，亟需檢討。

對於工會訴求，石崇良表示，原先在前任部長邱泰源任內，與工會約定於下週進行討論，但下週適逢亞太經濟合作會議（APEC）部長級會議在首爾召開，而他先前已經預定要參加，因此與工會的會議時間需要改期，而工會代表在醫院也有工作，不可能馬上調出時間，因此暫定於10月份擇期召開，與各個團體確認出席時間後，有討論結果再跟大家報告。

