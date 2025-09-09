丹娜絲颱風重創獨老屋 台南市府與志工助重建

西港區73歲獨居的鄭阿公住家在丹娜絲颱風受損，市府與志工協助修復，台南市長黃偉哲今日前往探視。（圖由市府提供）

〔記者王涵平／台南報導〕西港區73歲獨居的鄭姓阿公住家在丹娜絲颱風受損，市府與志工協助修復，台南市長黃偉哲今日前往探視，鄭姓阿公感謝大家幫忙，紅著眼眶說：「總算可以好好睡覺了」。

鄭姓阿公因房間屋頂嚴重受損，只能在狹小的廁所過夜，生活十分不便，經區公所積極尋找廠商修繕，社會局結合社工、志工與街友服務團隊協助清掃、搬運。市府社工人員依照長者需求，媒合洗衣機、電風扇、床墊、床板及床包等生活物資，完成溫暖家園的最後一塊拼圖，鄭姓阿公頻說感謝社工一直來關心我。

黃偉哲表示，市府、民代及社會各界仍持續關懷及協助災民重建家園，充分展現台南是一個溫暖有愛的城市。風災過後，最需要支持協助的是經濟弱勢及無依靠的族群，責成社會局社工人員逐戶關懷、也請勞工局善加運用「做工行善團」加入協助修繕。

社會局長郭乃文指出，鄭阿公為北門社福中心社工定期訪視對象，風災後更持續陪伴協助。民眾如發現獨居長者或弱勢家庭在災後有急難需求，可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線。

