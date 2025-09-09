為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲颱風重創獨老屋 台南市府與志工助重建

    西港區73歲獨居的鄭阿公住家在丹娜絲颱風受損，市府與志工協助修復，台南市長黃偉哲今日前往探視。（圖由市府提供）

    西港區73歲獨居的鄭阿公住家在丹娜絲颱風受損，市府與志工協助修復，台南市長黃偉哲今日前往探視。（圖由市府提供）

    2025/09/09 11:20

    〔記者王涵平／台南報導〕西港區73歲獨居的鄭姓阿公住家在丹娜絲颱風受損，市府與志工協助修復，台南市長黃偉哲今日前往探視，鄭姓阿公感謝大家幫忙，紅著眼眶說：「總算可以好好睡覺了」。

    鄭姓阿公因房間屋頂嚴重受損，只能在狹小的廁所過夜，生活十分不便，經區公所積極尋找廠商修繕，社會局結合社工、志工與街友服務團隊協助清掃、搬運。市府社工人員依照長者需求，媒合洗衣機、電風扇、床墊、床板及床包等生活物資，完成溫暖家園的最後一塊拼圖，鄭姓阿公頻說感謝社工一直來關心我。

    黃偉哲表示，市府、民代及社會各界仍持續關懷及協助災民重建家園，充分展現台南是一個溫暖有愛的城市。風災過後，最需要支持協助的是經濟弱勢及無依靠的族群，責成社會局社工人員逐戶關懷、也請勞工局善加運用「做工行善團」加入協助修繕。

    社會局長郭乃文指出，鄭阿公為北門社福中心社工定期訪視對象，風災後更持續陪伴協助。民眾如發現獨居長者或弱勢家庭在災後有急難需求，可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播