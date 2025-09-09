為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    北市社宅禁菸 住戶違規將扣分、退租

    台北市社會住宅9月起全面禁菸。（台北市住都中心提供）

    台北市社會住宅9月起全面禁菸。（台北市住都中心提供）

    2025/09/09 10:52

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市社會住宅9月起全面禁菸，新增10處社宅納入公告禁菸範圍，包含健康、明倫、青年社宅1區及2區、莒光、瑞光、行善、小彎、東明、木柵、樟新水岸，廣慈社宅、六張犁、經貿社宅則於10月起跟進。台北市住都中心表示，若違規吸菸者為住戶，經查證屬實將依契約扣分，累積6次最重可被終止租約。

    住都中心表示，近年來住戶頻繁反映二手菸問題，不僅影響空氣品質，也危害孩童與長者的健康，已在社宅公共區域設置禁菸線及告示牌，並授權管理人員進行現場勸導，民眾若在社宅公共區域、室內或陽台吸食紙菸、電子菸及加熱菸品，將面臨勸導及舉報，必要時通報市府衛生局依規裁罰。若為住戶違規，將依契約扣分，累積6次最重可被終止租約。

    住都中心強調，社宅租賃契約已明訂禁菸規定，今年截至目前為止，已陸續查獲住戶於社宅空間吸菸，並開立15張以上勸導單並進行扣點處分。未來公告禁菸範圍不僅適用於社宅住戶，進入社宅範圍的市民也將受到規範。

    住都中心指出，全面禁菸政策旨在營造健康、友善的居住環境，避免二手菸干擾，讓孩子能自在遊戲，長者安心休養，並推動「無菸社宅」新文化，期盼透過社區共同努力，讓所有住戶都能享有清新、安全的生活品質。

