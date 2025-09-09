新北校園通APP繳學費最高享10％回饋 再抽iPad mini

新北市府與悠遊付合作推出「家長繳費回饋」。（新北市教育局提供）

2025/09/09 10:52

〔記者黃子暘／新北報導〕新學期開始，又是繳學費的時節，新北市教育局長張明文表示，市府與悠遊付合作推出「家長繳費回饋」，即日起至10月31日，家長透過新北校園通APP使用悠遊付繳納學雜費可享最高10％回饋，還有機會抽中iPad mini。

教育局說，即日起，家長透過校園通APP以悠遊付繳學雜費，累計滿1萬元以上並使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶完成3筆消費交易，即可獲得每月限量500元現金回饋券，活動期間，繳學雜費可與「月級挑戰最高3%回饋」與「週五筆筆2%回饋」疊加最高回饋達5%，另外每繳一筆學雜費即獲一次iPad mini抽獎機會。

教育局指出，「新北校園通APP」提供幼兒園到高中職學生約35項服務，包括請假、課表、成績查詢、電子聯絡簿與繳費等功能，這次與悠遊付合作電子支付，家長可免去臨櫃繳納的不便，繳費紀錄也可在電子完整留存，兼顧便利與環保，未來教育局將持續強化相關功能，並結合數據分析與生成式人工智慧（AI），推動個人化學習資源與智慧校園管理。

