宜蘭「月亮什麼冬冬」改走可愛風 10公尺大月亮換穿黃色新衣

宜蘭冬山的「月亮什麼冬冬」今年改走可愛風，10公尺大月亮將換穿黃色新衣。（示意圖，冬山鄉公所提供）

2025/09/09 10:52

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉中秋節大型活動「月亮什麼冬冬」，10月1日將回到冬山火車站舉辦，直徑10公尺的月亮裝置藝術換上黃色系，一隻Q版月兔趴在上面，另有柚子造型氣球搭配。鄉長林峻輔今天（9日）表示，今年造型設計改走可愛風，更能拍出美美畫面。

冬山「月亮什麼冬冬」邁入第6年，去年移師梅花湖風景區，因當地風切超大，月亮裝置藝術充氣氣球兩度被強風吹襲，導致破損消風，冬山鄉公所決定今年重回冬山火車站前方廣場，活動10月1日到31日為期1個月。

林峻輔說，活動主視覺月亮裝置藝術，過去做成黑白色澤，今年換穿新衣，改成比較柔和的黃色系，一隻Q版月兔趴在上面，由於冬山是宜蘭縣最大的文旦柚產地，現場設計柚子造型氣球，營造中秋節氛圍，也幫在地農特產品行銷宣傳。

「月亮什麼冬冬」開幕後，會場備有1000台斤的冬山文旦免費送，活動期間，林峻輔歡迎大家相揪到冬山賞月、拍照、品嘗文旦柚，可愛造型的月亮裝置藝術適合取景拍照，可望掀起新一波的朝聖熱潮。

