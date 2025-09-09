為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    健康台灣推動委員會倡「無糖手搖飲」 石崇良：請國健署訂標準

    衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

    衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

    2025/09/09 10:46

    〔記者林志怡／台北報導〕健康台灣推動委員會日前召開會議，近期的會議中提到，社會越來越重視健康飲食，除了降價無糖飲料，也有業者希望「研發無糖手搖飲」，藉此減少民眾精緻糖分攝取。對此衛福部長石崇良表示，會請國民健康署定出少糖、少鹽等標準建議，並透過衛生教育活動向國人宣導。

    滿街手搖飲品店是台灣的特殊風景，卻也是國人肥胖問題的重要原因之一，健康台灣推動委員會日前呼籲減少精緻糖攝取，並鼓勵業者推廣無糖手搖飲，期待民眾慢慢減少精緻糖攝取。

    石崇良指出，對於相關建議絕對支持，立法院日前針對無糖包裝飲料賦稅給予減免，鼓勵企業推出無糖包裝飲料，目前市售的手搖飲也有從全糖、少糖到無糖等多種選擇，希望未來國人能夠改變嗜糖的習慣。

    「這句話也是在說我自己，我從小在台南長大，飲食稍微甜一點，但都不以為意、滿習慣的」，石崇良坦言，生活習慣改變並不容易，但少糖、少鹽的飲食方式比較健康，可以慢慢調整，至於相關標準建議，是政府要擬定的，因此會請國健署研究訂出少糖少鹽標準建議，搭配衛生教育活動讓國人了解。

