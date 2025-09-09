大學資源進入高中 雄中和花商學生共上台師大Python AI課

國立台灣師範大學副教授蔡芸琤開設「Python AI實作入門課程」。（教育部提供）

2025/09/09 10:39

〔記者林曉雲／台北報導〕跨越地區限制，讓大學資源進入高中，教育部推動高中職與大學合作開設「高級中等學校多元選修跨校遠距課程」，包括國立台灣師範大學副教授蔡芸琤開設「Python AI實作入門課程」，雄中和花蓮高商學生一起修課；國立新竹實中與台中一中合作開課，以雙語方式教授數學等。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，為拓展高級中等學校學生多元的學習機會，推動與大學合作開設「高級中等學校多元選修跨校遠距課程」，第2學期舉辦課程成果分享會，涵蓋人文社會、資訊科技等多元領域，內容兼顧素養培養與實作應用。

台師大副教授蔡芸琤開設「Python AI實作入門課程」，引導學生從生活議題出發，逐步學習AI資料處理與應用實作。雄中學生分享，他嘗試運用AI技術開發「心理諮商聊天機器人」，展現將AI融入生活的成果；花蓮高商學生分享從「看不懂」到「能理解」，開始嘗試自己調整程式碼，覺得很有成就感，不只學會技術，更學到「學習的方法」，也幫助自己更了解自己。

此外，國立台北大學副教授葉欣怡開設「人文社會科學專題」，帶領學生探索社會認同、性別平等、科技與媒體等議題，培養批判思考與人文關懷。桃園市立楊梅高中學生分享，他學習到更有意識地去觀察生活、理解不同社會群體的觀點與處境，並對於每個人來自不同的文化背景與生活脈絡下，如何看待彼此與世界，看新聞或網路輿論不再侷限狹隘眼界，而會多反思求證，期待未來成為社會觀察者；北一女學生分享，透過接觸更多人文社會議題題材，對於社會科學相關領域之知識有更深入瞭解。

國立新竹實中與台中一中也合作開課，以雙語方式教授數學，分享數學英語也能應用於生活；國立高餐大附中與國立鳳山商工合開跨校黏土課程，接觸不同教學風格與創作方式，激發學生們更多的創意與表達能力。

