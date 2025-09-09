為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    江祖平爆料》保護司稱公審不妥惹議！石崇良：支持被害人以任何方式說出來

    衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

    衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

    2025/09/09 10:33

    〔記者林志怡／台北報導〕藝人江祖平近期透過網路社群控訴三立資深副總龔美富的兒子龔益霆性侵大特女演員，並性騷擾電視台女員工，引起外界關注，保護司日前稱被害人採公審方式公開可能不妥引起爭議，對此衛福部長石崇良強調，支持被害者以任何方式說出來，對於犯案過程中疑似使用管制藥品一事，絕對「嚴查嚴處」。

    江祖平透過網路社群爆料電視台員工疑似性侵女演員，後來又陸續貼出其他女性工作人員遭受性騷的相關對話，並貼出涉案男性相片，直接控訴龔益霆涉案，男方也火速回應，江祖平則自爆自己就是性侵受害者。後江祖平將相關案件交由律師處理，並有訊息傳出，江祖平是遭下藥後性侵。

    然而，日前衛福部保護司長張秀鴛指出，被害人自行揭露加害人資訊並不違法，但透過媒體公審方式求助沒有那麼恰當，呼籲被害人還是要依循法律途徑尋求幫助，但相關言論引起網友不滿，認為保護司疑似譴責被害者。

    「（衛福部）全力支持被害者以任何方式說出來，進入到我們的程序裡頭」，石崇良強調，對於江祖平的事件，衛福部深感遺憾，對於被害者的所有支持力度也還要更加強。

    至於外傳江祖平是遭下藥後性侵，石崇良表示，絕對「嚴查嚴處」，現已依據「管制藥品管理條例」，先由地方政府衛生局了解過程中使用的藥品是從何取得、是哪種藥物，再按照調查結果來檢視，雖目前衛福部對於管制藥品已有嚴謹管理方式，但如果從事件中發現有強化的地方，會盡快把漏洞補起來。

    圖
    圖
