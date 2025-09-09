盧秀燕宣佈台中明年自辦「班班喝鮮奶」政策 每週喝一次

台中市長盧秀燕宣佈明年自辦「台中有鈣讚」計畫，自恢復「班班喝鮮奶」， 每週喝一次。（記者廖耀東攝）

2025/09/09 10:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央去年推動「班班喝鮮奶」政策，實施不到一學期後喊卡，台中市長盧秀燕今宣佈，原爭取中央補助地方執行以延續政策，但等不到中央給預算，台中市決定推動台中市版「班班喝鮮奶」政策，自編2.8億推「台中有鈣讚」計畫，納入明年度預算，明年起可望上路，讓學童每週喝一次鮮奶。

此外，為鼓勵生育，盧秀燕今也宣布調高台中生育補助，推出「台中愛胎萬」計畫，生一胎、二胎，生育補助維持2萬，生三胎補助3萬、生四胎補助4萬、生五胎補助5萬等；另因台中市學校游泳池有限，約僅半數學生有游泳能力，為提升學生自救能力，也將編預算補助學校增建游泳池，初期會先盤公私立游池空間補助學校推動游泳教育。

盧秀燕指出，中央原推動班有鮮奶計畫，去年執行後喊卡，考量學生值成長期，多喝鮮奶是好事，中央雖收回補助，台中市決定自編預算，明年度將推出「台中有鈣讚」計畫，每週一次提供鮮乳或其他蛋白質飲品讓學生補鈣，相關預算估一年需2.8億推動。

