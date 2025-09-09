台南味進軍國際市場！「澳洲食品展」台灣唯一單獨設館城市

澳洲當地貴賓特地來為台南館捧場助陣。（圖由台南市府提供）

2025/09/09 10:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2025澳洲食品展（2025 Fine Food Australia）」於雪梨達令港國際會議中心（ICC Sydney: International Convention & Exhibition Centre）登場。今年的「台南館」由市長黃偉哲帶領台南六大知名食品業者參展，亦是今年食品展中台灣唯一單獨設館城市，拓展澳洲市場。

黃偉哲表示，澳洲消費市場注重健康、天然與品質，與台南農產品特質高度契合。藉由參加澳洲食品展（Fine Food Australia, FFA）此國際平台，不僅能提升「台南味」的國際能見度，也有助於台南農民的農產銷售。

「台灣館」由經濟部國際貿易署主辦，外貿協會執行，台南為今年食品展中唯一單獨設館的台灣城市。駐雪梨台北經濟文化辦事處長吳正偉、威洛比市的莊明雪市議員、布里斯本的黃文毅副議長均到場助陣加持。

展期於9月8日至11日，「台南館」參展攤位，包括蔴鑽農坊、黃金蕎麥、綠品、綠園牧場、冠南及鮮饌等知名品牌。展出品項多元包含新鮮水果、果汁飲品、果乾、蕎麥茶、草本茶、牛蒡茶、黑豆茶、虱目魚及其加工製品、火鍋料等，展現台南農漁與食品產業的多樣化。現場提供各種試吃品，希望成功將台南農漁產品銷售到澳洲市場。

澳洲美食展（Fine Food Australia）為澳洲每年舉辦的食品界貿易盛會，提供旅宿、飲食業等業者及食品零售、分銷商等，在此尋找合作廠商，也提供買家創新選擇與新產品靈感來源。每年有將近900家廠商參展，超過25000人看展，現場並有各式活動、演講，為企業探索市場的最佳平台。

台南特色農產品展示攤位。（圖由台南市府提供）

台南特色食品提供試吃。（圖由台南市府提供）

「2025澳洲食品展」登場，台南市長黃偉哲（中）領軍台南在地知名業者參展。（圖由台南市府提供）

