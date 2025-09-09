為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南味進軍國際市場！「澳洲食品展」台灣唯一單獨設館城市

    澳洲當地貴賓特地來為台南館捧場助陣。（圖由台南市府提供）

    澳洲當地貴賓特地來為台南館捧場助陣。（圖由台南市府提供）

    2025/09/09 10:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2025澳洲食品展（2025 Fine Food Australia）」於雪梨達令港國際會議中心（ICC Sydney: International Convention & Exhibition Centre）登場。今年的「台南館」由市長黃偉哲帶領台南六大知名食品業者參展，亦是今年食品展中台灣唯一單獨設館城市，拓展澳洲市場。

    黃偉哲表示，澳洲消費市場注重健康、天然與品質，與台南農產品特質高度契合。藉由參加澳洲食品展（Fine Food Australia, FFA）此國際平台，不僅能提升「台南味」的國際能見度，也有助於台南農民的農產銷售。

    「台灣館」由經濟部國際貿易署主辦，外貿協會執行，台南為今年食品展中唯一單獨設館的台灣城市。駐雪梨台北經濟文化辦事處長吳正偉、威洛比市的莊明雪市議員、布里斯本的黃文毅副議長均到場助陣加持。

    展期於9月8日至11日，「台南館」參展攤位，包括蔴鑽農坊、黃金蕎麥、綠品、綠園牧場、冠南及鮮饌等知名品牌。展出品項多元包含新鮮水果、果汁飲品、果乾、蕎麥茶、草本茶、牛蒡茶、黑豆茶、虱目魚及其加工製品、火鍋料等，展現台南農漁與食品產業的多樣化。現場提供各種試吃品，希望成功將台南農漁產品銷售到澳洲市場。

    澳洲美食展（Fine Food Australia）為澳洲每年舉辦的食品界貿易盛會，提供旅宿、飲食業等業者及食品零售、分銷商等，在此尋找合作廠商，也提供買家創新選擇與新產品靈感來源。每年有將近900家廠商參展，超過25000人看展，現場並有各式活動、演講，為企業探索市場的最佳平台。

    台南特色農產品展示攤位。（圖由台南市府提供）

    台南特色農產品展示攤位。（圖由台南市府提供）

    台南特色食品提供試吃。（圖由台南市府提供）

    台南特色食品提供試吃。（圖由台南市府提供）

    「2025澳洲食品展」登場，台南市長黃偉哲（中）領軍台南在地知名業者參展。（圖由台南市府提供）

    「2025澳洲食品展」登場，台南市長黃偉哲（中）領軍台南在地知名業者參展。（圖由台南市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播