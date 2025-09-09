營業用車輛牌照稅10月起開徵 多車可申請歸戶服務

同一縣市多台車輛可申請歸戶同一張稅單。（圖為基隆市政府提供）

2025/09/09 10:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市稅務局長歐秋霞指出，10月1日下期營業用車輛使用牌照稅開徵，為了節能減碳環境永續，現行的1輛車1張牌照稅繳款書，即日起可申請，同一縣市多台車輛可申請歸戶同一張稅單。民眾可透過線上申請，請至「地方稅網路申報作業入口網」點選「使用牌照稅歸戶申請」即可。

歐秋霞表示，使用牌照稅的納稅人名下如有多台車輛，可向車籍所在地的地方稅稽徵機關，就同一直轄市、縣（市）轄區內，名下全部車輛之使用牌照稅定期開徵繳款書（或轉帳繳納通知） 申請歸戶服務。

她表示，目前使用牌照稅係1輛車1張繳款書（或轉帳繳納通知），為落實節能減碳，自今年7月起，基隆市車輛所有人可申請轄內全部車輛牌照稅繳款書（或轉帳繳納通知）進行歸戶，每張歸戶繳款書列示5筆車號，例如：車主於基隆市有8台車輛，申請歸戶後，會收到2張繳款書。

該局補充說明，使用牌照稅歸戶可透過線上申請：至「地方稅網路申報作業入口網」點選「定期開徵查繳稅及電子傳送服務」或「使用牌照稅歸戶申請」，以自然人憑證、工商憑證、已註冊健保卡、行動自然人憑證或其他經財政部審核通過電子憑證申請，並勾選以紙本郵寄或電子郵件傳送歸戶繳款書（或轉帳繳納通知）。民眾如有稅法上疑義，可撥打02-24331888轉731或免費電話0800306969。

