    臭雞肉、鐵條都有！ 玉山大淨山首週破38公斤

    玉山園區遭山友亂丟垃圾，園區為此發起大淨山，吸引許多山友響應將垃圾帶下山。（圖由玉管處提供）

    2025/09/09 10:13

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區8月在圓峰山屋整理環境，赫見樹叢底下被山友丟棄許多垃圾和食物，當時清出重達18公斤垃圾，之後園區為鼓勵山友維護山林，9月起展開主、群峰線大淨山，只要帶1公斤以上垃圾下山，就能兌換獎品，引發山友響應，首週垃圾量就超過38公斤，其中竟還有發臭雞胸肉、鐵條等，園區盼山友落實無痕山林，以維山區生態環境。

    玉山國家公園管理處表示，8月在主、群峰線的圓峰山屋巡查，發現周邊的圓柏樹叢底下，被塞進食物包裝袋、沒吃完的泡麵，甚至有如廁後的衛生紙，總計清出2大袋、共18公斤垃圾，由於廚餘會引來黃喉貂、鳥類取食，影響覓食習性，亂丟垃圾也衝擊環境衛生，才會從9月起發起主、群峰大淨山，呼籲山友將垃圾帶下山。

    玉管處說，淨山開跑以來，許多人會把自己的垃圾帶下山，也會在步道找垃圾，只要滿1公斤，就能兌換臂章等獎品，經統計，首週垃圾量就達38.1公斤，一舉超越當時在圓峰山屋清出的垃圾量，其中帶下山的除了一般垃圾、瓶罐，竟還有發臭的雞胸肉、鐵條等，呼籲山友落實無痕山林，並響應淨山，兌獎活動會持續到今年底。

    玉山圓峰山屋遭山友亂丟垃圾，園區為此發起主、群峰大淨山，吸引許多山友響應，統計首週清出逾38公斤，遠超當初在圓峰的清運量。（圖由玉管處提供）

