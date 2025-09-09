為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    登嘉明湖當新手村挑戰 議員黃治維提議訂救援收費標準

    縣議員黃治維提議消防局訂定山難救援收費標準，特別是以嘉明湖當「新手村」攀登，或準備不足者應收費。（台東縣議會提供）

    縣議員黃治維提議消防局訂定山難救援收費標準，特別是以嘉明湖當「新手村」攀登，或準備不足者應收費。（台東縣議會提供）

    2025/09/09 10:25

    〔記者劉人瑋／台東報導〕「天使的眼淚」嘉明湖位於三叉山下、海拔3310公尺，但近來卻陸續傳出有新手直接挑戰，甚至還有單攻、一日往返，但當嘉明湖成為「新手村挑戰」失敗者多，還可能浪費社會資源由空勤或救難隊員上山救下，日前縣議員黃治維在縣議會質詢時提議消防局考慮收費，消防局表示，會再邀集相關單位訂定標準。

    黃治維表示，山域救援案件逐年增加，對行政單位造成相當負擔。部分民眾甚至將攀登嘉明湖視為「初學者活動」，任何小傷皆動用空勤隊，應研議管理辦法，透過跨局處合作，建立更完善的山域管理制度，以減少不必要的資源浪費。另嘉明湖近期救援行動中發生通訊不良問題，甚至有外籍遊客在延平鄉摔傷時無法撥打救援電話，顯示山區通訊仍須加強。

    消防局長管建興指出，新手挑戰或裝備不足就登山狀況不少，但山域管理為多個單位組成，將邀請相關單位研議，初步構思，會考量到登山者保險、攜帶裝備為收費要件審查，沒有依據標準而登山應該收費。

    黃治維建議空勤隊、林保署研議管理辦法，協同登山的團體社團、公司都該有共識。

